Mehr Beachtung für die Residenz der Greifenherzöge in Franzburg

Franzburg

Als Residenz des Pommernherzogs Bogislaw XIII., Sitz eines Landrates und Ort mit einer Klosterkirche, die Rügenfürsten als Grablege diente, ist Franzburg einer der geschichtsträchtigsten Orte in Vorpommern. Der Nachklang der großen Zeit endete, als die Verwaltung des Kreises Franzburg 1925 nach Barth verlegt wurde.

Das frühere Landratsamt an der Petersstraße (früher Amtsstraße) ist ein wichtiger Zeuge dieser Zeit. Dennoch fehlt das Gebäude in Nachschlagewerken wie Georg Dehios „Handbuch der Deutschen Kunstdenkmäler“ oder „Die Bau- und Kunstdenkmale in Mecklenburg-Vorpommern“.

Sogenanntes Wiekhaus, Mitte 19. Jahrhundert Quelle: Eckhard Oberdörfer

Der Franzburg-Eintrag des Internetlexikons Wikipedia erwähnt das Gebäude immerhin als „Wirtschaftsflügel des Schlosses aus dem 16./17. Jahrhundert“. Auf der Liste der Denkmale der Stadt Franzburg findet sich unter der Adresse Gesekestraße 1 (richtig ist Geskestraße) der Eintrag „ehemaliges Schloss (Wohnungen) Anbau mit Mauer und Anbau und Fachwerkgebäude an Kirche mit Kirchhof“. Gemeint sind hier der Klostergarten und das aus dem 19. Jahrhundert stammende sogenannte Wiekhaus.

Blick aus einem Fenster des früheren Landratsamtes zu den Gebäuden des Amtes Quelle: Eckhard Oberdörfer

Das frühere Landratsamt verdient indes viel mehr überregionale Aufmerksamkeit. Im deutschen Teil Vorpommerns sind Zeugnisse der bis 1637 regierenden Greifenherzöge sehr rar. Das gerade vom Land erworbene Schloss Ludwigsburg ist nur der Witwensitz einer Herzogin und keine Residenz im engeren Sinne. Die vierflügelige, 1587 erstmals erwähnte Schlossanlage Franzburg mit dem hohen Turm war die drittgrößte in Pommern nach der Stettiner und dem Wolgaster.

Das im Auftrag von Bogislaw XIII. (1544 bis 1606) gebaute Schloss ist auf der Stralsunder Bilderhandschrift (1615) und der Lubinschen Karte (1618) dargestellt. Erhalten ist der in der Residenzzeit als Schlosskapelle und heute als Stadtkirche genutzte Rest des Querhauses der Klosterkirche. Jan Schirmer vom Landesamt für Kultur und Denkmalpflege geht davon aus, dass das frühere Landratsamt im Kern, das dort dargestellte dreigeschossige, größte Gebäude des Wirtschaftshofes ist. Ein auf dem Stadtplan von 1761 dargestellter Bau ist kleiner als das heutige Gebäude. Im 19. Jahrhundert wurde angebaut. In der Festschrift zur Franzburger 400-Jahr-Feier heißt es, dass es sich bei dem Gebäude um das Leibgedinge (wird hier nicht näher bezeichnet, wohl das Altenteil, also Wohnrecht auf Lebenszeit) mit den Ritterstuben handele.

Herzog Bogislaw XIV. hatte bis zum November 1627 das militärisch schwache Pommern aus dem Dreißigjährigen Krieg heraushalten können. Das änderte sich mit einem in Franzburg unterzeichneten Vertrag, der Franzburger Kapitulation. 1628 wurde die Stadt durch Truppen des kaiserlichen Generals Wallenstein verwüstet. Drei Jahre später rückten Soldaten des Schwedenkönigs Gustav II. Adolf ein, 1648 wurde Vorpommern auch offiziell schwedisch. Zwölf Jahre später ließ der schwedische Gouverneur Peter Appelmann die Ruinen des Franzburger Schlosses abreißen. Einen Teil der Steine soll er angeblich für den Bau seines Palais in Stralsund verwendet haben. „Die Abbruchsteine des Schlosses und Klosters wurden in den folgenden Jahrhunderten auch an vielen anderen Orten verwendet“, so der Franzburger Jan Koslowski, der sich gut in der Geschichte auskennt. „Zum Beispiel in Damgarten und Barth.“ Auch in städtischen Gebäuden finden sich viele Steine aus dem Kloster-/Schlosskomplex.

Franzburg wurde 1721 Sitz einer Distrikthauptmannschaft. Im 18. Jahrhundert wurde das königlich-schwedische Amtsgebäude gebaut, das heute vom Amt Franzburg-Richtenberg genutzt wird. 1815, als auch der Rest Vorpommerns an Preußen ging, wurde Franzburg Sitz des Landrates und des Amtsgerichts für den Kreis Franzburg. „Erst 1876 wurden die letzten Reste des Schlosses angeblich abgetragen“, so Schirmer. Inwieweit diese überlieferte Zahl stimmt, müsste noch erforscht werden.

In Vorbereitung des Einzugs einer Galerie im mittleren Teil nahm der Bauforscher Dirk Schumann dort auch dendrochronologische Untersuchungen vor.

Auf dem Dachboden befanden sich Gesindestuben Quelle: Eckhard Oberdörfer

Wiederverwendete Balken Quelle: Eckhard Oberdörfer

„Offenbar wurde der Bau demnach um 1591 errichtet, um 1771 erfolgten offenbar massive Umbauten oder Reparaturen, etwa 1811 erfolgte eine klassizistische Überformung, abermalige Umbauten sind um 1900 zu verzeichnen“, fasste Schirmer 2009 zusammen. In Vorbereitung der Arbeiten wurde eine geschlossene Wandmalerei vom Anfang des 17. Jahrhunderts unter Tapetenschichten und Putz entdeckt, die in MV für diese Zeit einmalig oder zumindest sehr selten sein soll. Unter anderem fand der Restaurator Spinnwebenmuster und doppelte Lichterkränze.

„Ziel wird es sein, das Gebäude schrittweise zu sanieren, um den für Franzburg und Vorpommern wichtigen Schatz zu heben, zu bewahren und der Öffentlichkeit zugänglich zu machen“, so Schirmer 2009. Neben der 2008 eröffneten Galerie und einem Kreativraum sind eine Nutzung als Wohnhaus und ein Hostel im Anbau vorgesehen, informiert Bürgermeister Dieter Holder über den aktuellen Stand. Für einen Teil der oberen Etage gebe es bereits privates Interesse an einer Loftnutzung. Priorität hätten aber aktuell andere Projekte wie die Schule.

Wohnen im Ex-Landratsamt wäre eine Nutzung mit Tradition. „Im Haus befanden sich ursprünglich Gesindestuben, die im Obergeschoss im Original erhalten blieben“, berichtet Jan Koslowski, während einer Führung durch das Gebäude. Nach dem Auszug der Verwaltung wurde das Ex-Landratsamt als Wohnhaus genutzt. Bis nach der Wende, so Holder. Insgesamt waren es acht Wohnungen. Viele kinderreiche Familien hätten hier gewohnt.

Jan Koslowski zeigt im früheren Franzburger Landratsamt einen Gerberstein Quelle: Eckhard Oberdörfer

Tür einer Gefängniszelle im Erdgeschoss des früheren Landratsamtes Quelle: Eckhard Oberdörfer

Nach Einschätzung von Jan Koslowski stammen Kellergewölbe und womöglich dort liegende Fußböden noch aus der Klosterzeit. Im Haus seien viele Materialien, Steine ebenso wie Balken und Schornsteine wiederverwendet worden, erläutert Koslowski beim Rundgang.

Geschwärzte Balken erinnern an eine Nutzung des Raums als Räucherkammer. Das Feuer von 1925 hat nur geringe Spuren hinterlassen. „Es war nur ein kleiner Brand im Anbau, wo sich die Amtsstuben befanden“, erzählt Koslowski. Das sei nur ein Vorwand für den Umzug der Kreisverwaltung nach Barth gewesen.

In den Gefängniszellen gibt es noch Ritzungen von Insassen Quelle: Eckhard Oberdörfer

Im Erdgeschoss des Anbaus gibt es noch zwei frühere Gefängniszellen. An den Wänden haben Häftlinge Ritzzeichnungen hinterlassen. Einer hat offenbar die Tage abgestrichen, die er noch im Knast verbringen musste. Die beiden Türen mit den Luken sind noch vorhanden. Diese Räumen sollen so erhalten bleiben, informiert Dieter Holder.

Von Eckhard Oberdörfer