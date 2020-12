Grimmen

Wie viele öffentliche Einrichtungen erlebte auch der Grimmener Heimattierpark in diesem Jahr ein ständiges Auf und Ab. Coronabedingt musste im Frühjahr und Winter wochenlang geschlossen werden. Trotzdem sind die Einnahmen an der Kasse des Vertrauens gestiegen.

Besonders zwischen Mai bis September besuchten mehr Menschen als sonst den Tierpark. Aber auch die Spendenbereitschaft der Natur- und Tierfreunde stieg in diesem schwierigen Jahr. Dafür bedanken sich die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des kleinen Grimmener Zoos. Wie Tierparkchefin Christin Trapp sagt, werden auch immer öfter Jahreskarten nachgefragt. „Die bieten wir jetzt seit 2017 an. Seit dem Start der Aktion hat sich die Anzahl der verkauften Tickets fast verdoppelt“, so die Diplombiologin.

40 Arten leben auf 2,6 Hektar Land

Leider sind 2020 alle Tierparkfeste – Ostern, Sommerfest, Halloween – ausgefallen. Aber dafür konnten die Besucher jede Menge Nachwuchs bestaunen. So gab es bei den Erdmännchen drei Junge, bei den Alpakas zwei Mal Nachwuchs und fünf kleine Wollschweine wurden geboren. Außerdem ist im September noch ein junger Hengst in das Eselgehege eingezogen.

Der kleine Esel-Hengst lebt seit diesem Jahr im Grimmener Tierpark. Quelle: Raik Mielke

Besonders gern erinnert sich Christin Trapp an den Landeszootag im Juli. Zu dem von der Landesregierung organisierten „Dankeschön-Tag“ kamen etwa 200 Kinder in den Grimmener Heimattierpark.

Aktuell tummeln sich in dem gut 2,6 Hektar großen Areal am Schwanenteich etwa 200 Tiere in 40 Arten. Aufgrund der hohen Infektionszahlen bleibt der Tierpark noch bis zum 10. Januar 2021 geschlossen.

Von Thorsten Erdmann