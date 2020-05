Mehr Wald für Vorpommern: Es mangelt an Flächen

Grimmen

Buchen, Linden, Ahorn und Co. statt Getreide, Kartoffeln und Rüben? Vorpommern braucht mehr Wald. Der soll – so sieht es das Landeswaldprogramm MV auch vor – gepflanzt werden. Doch es gibt ein Problem: Es mangelt an geeigneten Flächen für die Aufforstung.

Deshalb ergriffen die Leiter der vier Forstämter in Vorpommern-Rügen die Initiative zum Austausch auf Fachebene. Sie trafen sich mit den Mitarbeitern der Naturschutzbehörde des Landkreises in Grimmen. In einer Arbeitstagung loteten sie gemeinsam aus, wie das Ziel, mehr Wald in Vorpommern für den Klimaschutz anzulegen, erreicht werden kann.

Nur 19 Prozent – Waldanteil in Vorpommern-Rügen

Die Ausgangssituation: Weniger als ein Viertel der Fläche Mecklenburg-Vorpommerns ist bewaldet. Mit 24 Prozent liegt unser Bundesland weit unter dem Bundesdurchschnitt (32 Prozent) und ist zusammen mit Schleswig-Holstein Schlusslicht der Republik. Besonders waldarm sind die Landkreise Nordwestmecklenburg (14 Prozent), Rostock und auch Vorpommern-Rügen (je 19 Prozent).

Die wirksamsten Maßnahmen für mehr Klimaschutz im Land sind die Renaturierung der vielen entwässerten Moore und die Neuanlage von Wald. Bereits im Landeswaldprogramm von 2016 ist festgelegt: um mindestens 1000 Hektar pro Jahr soll die Waldfläche in MV wachsen.

Vom Ziel weit entfernt

Der Ist-Zustand: Die Realität ist ernüchternd. In den letzten 15 Jahren ist die Waldmehrung immer weiter gesunken. Im Jahr 2019 waren es nur noch 98 Hektar neuer Wald im ganzen Land, kaum 10 Prozent der Zielmarke. Dabei bringt neuer Wald nur Vorteile für alle.

Er bindet Kohlenstoff im Holz, mit dem sowohl CO2-neutral geheizt als auch klimaschädliche Baustoffe ersetzt werden können. Er filtert das Wasser, ist Erholungs-, Ruhe- und Abenteuerort für jedermann und letzter Rückzugsort für viele Pflanzen- und Tierarten.

In dem Zusammenhang verweist die Kreisverwaltung auf eine vom Planungsverband Vorpommern in Auftrag gegebene umfangreiche Studie zum Topthema „Grundwassernutzung im Klimawandel“. Darin wurde auch der gesellschaftliche Nutzen von neuem Wald ermittelt. Der wird in der Studie pro Hektar und Jahr mit 3000 bis 10 000 Euro angegeben.

Große Flächenkonkurrenz

In der Arbeitsberatung seien die Experten allerdings auch zu dem Schluss gekommen, dass die Flächenkonkurrenz groß ist, teilt Kreis-Sprecher Olaf Manzke mit. Nur wenige Landwirte hätten sich bisher vorstellen können, auf Acker- oder Grünlandfläche zugunsten von mehr Wald zu verzichten.

Agrarnutzung sei ökonomisch nach wie vor um ein Vielfaches attraktiver und Waldgehölze in der freien Fläche oft hinderlich bei der Bewirtschaftung großer Schläge. Staatliche Förderung für die Neuanlage von Wald war bisher wenig interessant und wurde zuletzt kaum noch in Anspruch genommen.

Naturschutz versagt Flächenumwandlung

Wenn sich ein Flächeneigentümer doch zu einer Erstaufforstung durchringen konnte, scheiterte der Antrag vielerorts an einem „nicht herzustellenden Einvernehmen mit der Naturschutzbehörde“, informiert Manzke und erläutert: Viele Offenland-Flächen sind aus Naturschutzsicht wertvoll. Sie sind Rastgebiete für Gänse und Kraniche, Nahrungsgebiete für Weißstorch und Schreiadler, sind Lebensraum für seltene Tier- und Pflanzenarten und sollen daher erhalten werden.

Am Ende bleiben nur wenige Flächen übrig für neuen Wald, stellten die Teilnehmer der Tagung in Grimmen fest. Deshalb sei es schwierig, den Waldanteil schnell und spürbar zu erhöhen. Dennoch sei dies aus fachlicher Sicht das Gebot der Stunde, sind sich die Experten einig.

Ackerflächen sind größtes Potenzial

Die einzigen größeren Potenziale in Vorpommern-Rügen werden im Bereich der jetzt intensiv genutzten Ackerflächen gesehen, um das 1000-Hektar-Ziel überhaupt erreichen zu können. Mehr Wald auf diesen Flächen wäre nicht nur gut für den Abbau von landwirtschaftlicher Überproduktion, sondern auch für die Verbesserung der Grundwasserqualität. Auf dem Weg zum Ziel sei gemeinsam mit den Landwirten ein intensiver Dialog mit der Politik notwendig, warn sich die Tagungsteilnehmer einig.

Aus der Geschichte lernen

Rück- und Ausblick: Illusorisch scheint das Ziel keineswegs. Das zeigt ein Blick in die Geschichte Neuvorpommerns, das in etwa deckungsgleich mit dem preußischen Regierungsbezirk Stralsund (heute: Landkreis Vorpommern-Rügen plus Großraum Greifswald) ist.

1834 lag der Waldanteil dort bei gerade noch 17,4 Prozent. Innerhalb von nur 50 Jahren wurde die Waldfläche im öffentlichen Eigentum um mehr als 40 Prozent erhöht. Damals war die Beseitigung der Holznot ein Hauptmotiv für das Aufforstungsprojekt. Heute sind es Klimaschutz und Kampf gegen das Artensterben. Gute Gründe, so waren sich die Teilnehmer der Arbeitstagung einig, um einen neuen Anlauf für mehr Wald im Landkreis zu starten. Die Zeit dränge.

Von Udo Burwitz