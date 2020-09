Mehr als 1200 Frauen und Männer um Grimmen ohne Job

Grimmen

10 078 Männer und Frauen waren im August im Bezirk der Arbeitsagentur Stralsund arbeitslos gemeldet. Das sind gerade einmal 86 Personen (-0,8 Prozent) weniger als im Vormonat. Dieser geringe Rückgang reichte nicht aus, um die Arbeitslosenquote sinken zu lassen. Sie stagniert unverändert auf dem Vormonatswert von 9,0 Prozent.Ähnlich sieht es im Geschäftsstellenbereich Grimmen aus. Dort sind gegenwärtig 1221 Frauen und Männer ohne Job, 28 mehr als im Vormonat und 234 mehr als im Vorjahresmonat. Die Arbeitslosenquote liegt derzeit bei 9,5 Prozent (August 2019: 7,6 Prozent).

„Normaler“ Saisonverlauf

Für Jürgen Radloff, den Vorsitzenden der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Stralsund, ist eine solche Entwicklung nicht ungewöhnlich. „In den Sommermonaten verzeichnen wir üblicherweise keinen nennenswerten Veränderungen bei der Beschäftigungslosigkeit. Und das ist auch in diesem Jahr so. Die Monate Juli und August sind nicht die bevorzugten Termine für Einstellungen. Denn die meisten Saisonbetriebe haben ihre Beschäftigten bereits an Bord – so etwa im Hotel- und Gaststättengewerbe, im Handel und in der Bauwirtschaft. Aber auch im produzierenden Gewerbe gibt es im August kaum Einstellungen.“ Ein anderer Grund für die im August stagnierenden Arbeitslosenzahlen sind zusätzliche Arbeitslosmeldungen von Jugendlichen nach dem Ende ihrer Lehrzeit bzw. zwischen Schule und Ausbildungs- oder Studienbeginn. So stieg die Beschäftigungslosigkeit in der Altersgruppe der unter 25-Jährigen um 98 Personen (+10,0 Prozent). Das mag ein im Vergleich zur Gesamtarbeitslosigkeit nur geringer Wert sein, dennoch überlagert er die Entwicklung in den anderen Altersgruppen. Der Anstieg in der Jugendarbeitslosigkeit ist ebenfalls ein Effekt, der in jedem Jahr in den Sommermonaten zu beobachten ist.

Der Arbeitsmarkt kehrt also in diesem außergewöhnlichen „Corona-Jahr“ fast wieder zum normalen Saisonverlauf zurück. Doch von den Arbeitslosenwerten, wie sie üblicherweise in diesem Monat zu erwarten gewesen wären, ist die Region immer noch weit entfernt. Denn trotz Hochsaison liegt die Beschäftigungslosigkeit auf einem vergleichsweise hohen Niveau. Das zeigt ein Vergleich mit dem Vorjahr: Im August 2019 waren in der Region Vorpommern-Rügen noch 7777 ohne Job. Heute müssen im Landkreis 2301 Personen mehr registriert werden – ein Plus von 29,6 Prozent.

„Die Covid-19-Pandemie hat deutliche Spuren auf dem vorpommerschen Arbeitsmarkt hinterlassen“, erläutert Radloff. „Diese Situation wird uns voraussichtlich auch noch eine ganze Zeit lang begleiten.“ Allerdings würden die Vorjahresabstände inzwischen wieder geringer. „Im Mai waren im Vergleich zum Vorjahr noch fast 3000 Menschen mehr arbeitslos gemeldet. Das entsprach einem Anstieg um 35,7 Prozent.

Kurzarbeit federt ab

Die Zahl der Arbeitslosen wäre vermutlich deutlich höher, wenn nicht viele Unternehmen die Möglichkeit der Kurzarbeit genutzt hätten. Insgesamt haben seit Beginn der Corona-Krise im März 3328 Unternehmen in Vorpommern-Rügen Kurzarbeit angezeigt. 29 550 Arbeitnehmer sind davon betroffen. Ob diese Firmen Kurzarbeit auch tatsächlich in Anspruch genommen haben, zeigt sich immer erst mit einem gewissen Zeitverzug, denn die Betriebe haben eine Frist von drei Monaten, Kurzarbeit für ihre Arbeitnehmer abzurechnen. Die Auswertung für den Monat April liegt aktuell vor: Für 14 599 Beschäftigte wurde tatsächlich im April Kurzarbeitergeld abgerechnet. Angezeigt wurde Kurarbeit ursprünglich für 27 057 Arbeitnehmer.

Der 1. September ist zudem der traditionelle Start in das neue Ausbildungsjahr. In der Region Vorpommern-Rügen ist der Lehrstellenmarkt allerdings auch zu diesem Zeitpunkt immer noch stark in Bewegung. „Aktuell sind bei uns noch 528 Ausbildungsplätze als unbesetzt gemeldet“, so Radloff. „Auf der anderen Seite suchen noch 208 Jugendliche einen festen Ausbildungsvertrag. Rein rechnerisch kommen so 2,5 freie Stellen auf jeden Bewerber.“ Unternehmen, die genauso viele Azubis einstellen wie durchschnittlich in den vergangenen drei Jahren, erhalten 2000 Euro pro abgeschlossenen Ausbildungsvertrag. Unternehmen, die über dem Niveau der Vorjahre ausbilden, erhalten für jeden zusätzlichen Ausbildungsvertrag eine Ausbildungsprämie in Höhe von 3000 Euro. In beiden Fällen wird die Prämie einmalig nach erfolgreicher Probezeit ausgezahlt.

