Groß Bisdorf

In der Nacht zum Montag wurde gewaltsam in eine Halle eines Landwirtschaftsbetriebes in Groß Bisdorf eingedrungen. Der oder die Täter stahlen zahlreiche Werkzeuge, unter anderem ein Schweißgerät. Den entstandenen Schaden schätzt die Polizei auf insgesamt mehrere Tausend Euro.

Im Einsatz waren die Beamten des Kriminaldauerdienstes Stralsund, um Spuren zu sichern.

Von Anja Krüger