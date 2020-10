Mehrere Unfälle auf A 20 bei Grimmen

Grimmen

Auf der Autobahn 20 haben sich in der Nähe von Grimmen ( Landkreis Vorpommern-Rügen) zwischen Donnerstagnachmittag und Freitagmorgen drei Verkehrsunfälle ereignet.

74-Jähriger mit Auto überschlagen

Am Donnerstag kam ein BMW gegen 14.30 Uhr zwischen den Anschlussstellen Grimmen West und Tribsees aus bislang unbekannter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und überschlug sich. Der 74-jährige Fahrer aus Hamburg erlitt leichte Verletzungen. Der Pkw war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit. Er musste durch ein Abschleppunternehmen geborgen werden. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf etwa 10 000 Euro.

Anzeige

Vermutlich zu schnell

Gegen 23.15 Uhr kam ein Lkw zwischen den Anschlussstellen Stralsund und Grimmen West vermutlich aufgrund von überhöhter Geschwindigkeit nach rechts von der Fahrbahn ab. Der 37-jährige Fahrzeugführer blieb unverletzt. An der Sattelzugmaschine entstand ein polizeilich geschätzter Sachschaden von rund 40 000 Euro. Die Fahrbahn musste zwischen den beiden Anschlussstellen für die Bergung des Fahrzeugs und dessen Ladung über längere Zeit gesperrt werden. Die Sperrung dauerte in den Mittagsstunden noch an.

Fahrt endet für zwei Menschen in Klinik

Am 30.Oktober kam ein BMW gegen 8.10 Uhr erneut zwischen den Anschlussstellen Grimmen West und Tribsees nach rechts von der Fahrbahn ab. Der Pkw geriet in den Straßengraben. Die Unfallursache sei noch unklar. Der 22-jährige Fahrzeugführer und sein 25-jähriger Beifahrer, die beide in Schleswig-Holstein leben, wurden durch Rettungskräfte für weitere Untersuchungen in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Das Auto wurde durch ein Abschleppunternehmen geborgen. Der Sachschaden wurde von der Polizei mit 10 000 Euro angegeben.

Von OZ/dl