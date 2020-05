Meike (5) aus Grimmen freut sich: „Ich war schon auf zwei Spielplätzen toben“

Grimmen

„Ich freue mich ganz doll, dass ich wieder auf den Spielplatz darf“, sagt die fünfeinhalbjährige Meike aus Grimmen, während sie das Klettergerüst auf dem Spielplatz im Grimmener Zweendamm erklimmt. „Das ist heute schon der zweite Spielplatz, auf dem ich toben war.“ Gemeinsam mit Mutti hatte sie zuvor die Spielgeräten im Stadtpark am Heimattierpark wiedererobert.

Noch schöner wäre es, wenn die Kitas wieder öffnen würde, ergänzt ihre Mutter. Als Vorschulkind stehe ja nicht einmal fest, ob Meike jemals wieder in die Kita geht, bevor die in die Schule kommt. Der ganz große Run auf die Grimmener Spielplätze fiel am Freitagvormittag jedoch noch aus.

Von Almut Jaekel