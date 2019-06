Grimmen

Viele ältere Menschen führte die Flucht nach dem 2.Weltkrieg in unsere Region.So auch Fred Peglow (81), der aus Stettin zuerst ins damalige Marinelager nach Grimmen kam. Dann ging es nach Horst wo sieben Familien in einem Haus lebten. Der Senior erlernte den Beruf eines Schlossers beim MTS/RTS in der Spezialwerkstatt in Grimmen. Später arbeitete der Senior beim Kraftfahrzeug-Instandsetzungs-Betrieb in Stralsund. Nach der Armee kam er zum MTS/RTS nach Reinkenhagen. Bis zur Auflösung des VEB Erdöl/Erdgas Grimmen war Fred Peglow dort tätig. Schwer zu schaffen machte es den Senior und seiner Frau, dass ihre zwei Kinder schon sehr früh verstorben sind. Seit 2013 wohnt die Familie in Grimmen. „Wir sind hier sehr zufrieden, haben einen Garten, der unser größtes Hobby ist. Gerne gehen wir zu Veranstaltungen des Sozialverbandes und zu den „Alten Füchsen“, erzählt Fred Peglow.

Walter Scholz