Mein total verrücktes Schuljahr – Eine Grimmenerin erzählt

Grimmen

„Das Corona-Schuljahr war richtig blöd!“, sagt die siebenjährige Ida Joana Bööck. Am Donnerstag bekam sie ihr Schuljahresendzeugnis der ersten Klasse. „Dabei hatte ich mich richtig dolle auf die Schule gefreut“, erzählt die Schülerin der Grimmener Grundschule „Dr. Theodor Neubauer“.

Anfangs sei auch alles schön gewesen. „Am besten war die Einschulungsfeier“, fügt sie hinzu und grinst. Auch die darauffolgenden Wochen und Monaten hätten ihr viel Spaß gemacht. Neue Freundschaften habe sie geschlossen, Lesen und Rechnen gelernt: Dem quirligen Mädchen ist förmlich anzumerken, dass es tatsächlich Freude daran hat, zur Schule zu gehen.

Anzeige

Um so schlimmer war es für sie, dass sie dann plötzlich nicht mehr zur Schule durfte. „Ich war dann viel zu Hause, habe dort aber auch ganz viel gelernt“, versichert sie. „Zum Beispiel die Schreibschrift“, fügt sie mit stolzgeschwellter Brust hinzu. Aber die Mitschüler hätten ihr sehr gefehlt und auch ihre Lehrerinnen. Sehr hatte sie auch deshalb dem Tag entgegengefiebert, an dem sie endlich wieder in die Schule gehen würde. „Aber als es dann so weit war, war alles ganz anders als vorher – auch nicht so richtig schön“, bedauert sie. Tische auseinander geschoben, keinen Tischnachbarn, die Klasse in Gruppen geteilt und nur an einzelnen Tagen Unterricht in der Schule: „Ich hoffe, das ist im zweiten Schuljahr nicht mehr so“, sagt Ida.

Weitere OZ+ Artikel

Auch Schulleiterin Birgit Mietzner hofft darauf. „Und ich möchte es nicht versäumen, allen Eltern unserer Schüler einen riesigen Respekt auszusprechen für das, was sie in den vergangenen Monaten geleistet haben“, sagt sie.

Das tägliche OZ Corona-Update als Newsletter Alle News zum Coronavirus in Mecklenburg-Vorpommern täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach

Von Anja Krüger