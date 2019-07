Richtenberg

Ein Auto ist am Mittwochmorgen auf dem Marktplatz in Richtenberg ausgebrannt. Wie die Polizei mitteilte, geriet der Mercedes gegen 5.20 Uhr in Brand.

Wirtschaftlicher Totalschaden

Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr Richtenberg konnten die Flammen löschen. Der Pkw war aber nicht mehr zu retten, er brannte vollständig aus. Es entstand wirtschaftlicher Totalschaden.

Technischer Defekt

Ein Sachverständiger für Brandursachenermittlungen stellte einen technischen Defekt im Motorraum des Fahrzeug fest, der das Feuer ausgelöst hat. Fremdverschulden konnte ausgeschlossen werden. Personen kamen nicht zu Schaden.

Jens-Peter Woldt