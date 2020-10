Mesekenhagen

An der Grenze zu Wackerow beginnt in der nächsten, der 43. Kalenderwoche der Bau des Ostseeküstenradweges in der Gemeinde Mesekenhagen. Darüber informierte Bürgermeister Geert-Christoph Seidlein am Montagabend auf der Gemeindevertretersitzung.

Auf der alten B 96 zwischen der Grenze zu Wackerow und dem Abzweig zur B 105 wird zuerst gebaut. Das historische Pflaster wird ausgebaut und ein nur für Fußgänger und Radfahrer nutzbares Asphaltband ersetzt. „Ich rechne für diesen Abschnitt mit einer Bauzeit von drei bis vier Wochen“, so der Bürgermeister. Ein offizieller erster Spatenstich mit Wirtschaftsminister Harry Glawe ( CDU) und Infrastrukturminister Christian Pegel ( SPD) sei geplant.

Anzeige

Bürgermeister rechnet mit Protesten

Seidlein rechnet mit Protesten der Gegner des Radwegebaus auf der denkmalgeschützten alten B 96. Sie haben sich in einer Bürgerinitiative zusammengeschlossen und fordern den Erhalt des Denkmals und eine Trassenführung über Karrendorf und Leist.

Lesen Sie auch: Ostseeküstenradweg: Protest für Erhalt der alten B 96 bei Mesekenhagen

Wie der Bürgermeister weiter informierte, habe sich die BI unter anderem an verschiedene Ministerien den Bürgerbeauftragten und den Landrat gewandt. Er müsse nun zu allen Vorwürfen Stellungnahmen schreiben. „Das hat aber nicht die erste Priorität“, so Seidlein. Es gebe noch vieles andere zu tun.

Von Eckhard Oberdörfer