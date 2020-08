Grimmen

Es ist nur ein kleiner Eisladen, doch wenn man mit Christian Ludek in seiner „Milchbar“ ins Gespräch kommt, erhascht man kurz einen Blick in eine heile Welt. Dafür gibt es gleich mehrere Gründe. Da wäre der Laden selbst. Für alle, die 40 Jahre und älter sind, wirkt die „Milchbar“ wie eine lebendig gewordene Kindheitserinnerung.

Die Stühle mit den goldenen Beinchen, die Tapete im gold-türkisen Pepita-Muster – alles atmet den Charme der 70er oder 80er Jahre. Wer zu dieser Zeit in Grimmen gelebt hat, darf doppelt nostalgisch werden: Die Wände zieren alte Aufnahmen der Stadt: Wer kennt noch die alte Uhr auf dem Marktplatz? Wer kann sich an die Bar im Treffpunkt erinnern – oder an die Lebendigkeit der Altstadt, als man hier noch seine Einkäufe erledigte?

Bildergalerie von Foto-Kraehmer

Die Aufnahmen hat Fotograf Karsten Kraehmer zur Verfügung gestellt. Allein die kleine Galerie ist einen Ausflug wert. Christian Ludek kann sich gut an das alte Grimmen erinnern und wollte das behütete Gefühl seiner Kindheit wieder zurückholen. Eine Zeit, in der ja auch gern Eis gegessen wird. „Wir sind ein Hort der Glückseligkeit“, sagt er im Scherz.

Doch es ist nicht nur eine vergangene heile Welt – hier besteht sie weiter: „Wer Eis isst, hat keine schlechte Laune“, sagt Sabine Wichmann. Die Leiterin der „Milchbar“ freut sich, dass sie fast nur freundliche Kunden erlebt. Die kennt sie gut, weiß, was Kinder lieben: „Koalabären, Smarties, Gummibären und Marshmallows.“ Und sie weiß, wie trickreich ältere Damen Kalorien sparen: „Drei oder vier Kugeln Eis mit Sahne dürfen es am Nachmittag gern sein, aber auf die kleine Deko-Waffel obendrauf verzichten sie lieber. Wegen der Figur“, erzählt Wichmann voll warmer Zuneigung für ihre Kundinnen.

Elf Sorten Kugeleis aus der Manufaktur

„ Sabine ist Gesicht und Seele der Milchbar“, sagt Inhaber Ludek über seine Mitarbeiterin. Sie habe freie Hand bei ihren Ideen und davon habe sie reichlich. Arbeit allerdings auch, denn die wuppt sie meist allein: Waffelteig anrühren, Kakao und Eiscafé vorbereiten, Obst schnippeln, die Sorten des Tages auswählen – so startet sie in den Tag. „Wir haben immer elf Sorten, vier davon sind Sorbets“, erklärt sie. „Alle Sorbets sind vegan, laktose- und glutenfrei.“

Die „Milchbar“ bezieht alle Sorten von der Berliner Manufaktur Eis-Engelchen, die sich auf handgemachtes Eis für die Gastronomie spezialisiert hat. „Ausschlaggebend bei der Wahl des Lieferanten war für uns der Geschmack bei Zitrone und Vanille“, so Wichmann. Das sind die meistverkauften Sorten und müssen einfach besser schmecken als alles, was man im Supermarkt kaufen kann.“

DDR-Softeis und ein „Leberwursttraum“

Dazu kommt das Softeis nach original DDR-Rezeptur. „Die Leute haben immer wieder danach gefragt und es gehört einfach auch zu einer Milchbar“, sagt Ludek. Nicht zwingend zu einer Eisdiele, aber unbedingt in die heutige Zeit gehören die „Pop-up-Waffeln“. Frischgebackene, sehr reich dekorierte Waffeln mit Eis oder Sahne, Saucen oder Streuseln oder allem zusammen. Das ist nicht nur lecker, sondern wirkt auch auf Fotos ganz prima – so wurden die Waffeln über das Internet zum Trend in Deutschland.

Noch mehr heile Welt geht nicht? Klar doch, aber das muss nun jeder selbst herausfinden. Kleiner Tipp: Fragen Sie nach der Sorte „Leberwursttraum“.

