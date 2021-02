Millionen für Projekte: Land hilft Kommunen in Vorpommern

Tribsees

Gute Nachrichten für einige Städte und Gemeinden der Region. Das Land stellt ihnen Geld in Aussicht, damit sie leichter Fördermittel von Land, Bund und Europäischer Union beantragen können.

Zur Erklärung: Wenn sich Kommunen an Förderprogrammen beteiligen wollen, müssen sie für ihr Vorhaben einen Teil der Kosten selbst tragen. Je nach Programm kann dieser Eigenanteil zwar prozentual gering sein, zum Beispiel zehn Prozent. Wenn es aber um ein Millionenprojekt geht, sind davon auch zehn Prozent für eine kleine und möglicherweise klamme Gemeinde schwer zu stemmen.

Um den Städten und Gemeinden in dem Punkt unter die Arme zu greifen, stellt das Land in diesem Jahr rund 5,36 Millionen Euro bereit, informiert das Innenministerium in Schwerin. Zu den ausgewählten Projekten gehören unter anderem Vorhaben im Bereich Schul- und Sportstättenbau wie in Dersekow oder in Marlow für die Kita-Erweiterung. Finanzhilfen für den Radwegebau entlasten auch Tribsees. Für Brandschutz wiederum erhält Rubkow Kofinanzierungshilfe.

Von OZ