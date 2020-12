Miltzow

- Ein Mitarbeiter eines Bauprojekts in Miltzow ( Landkreis Vorpommern-Rügen) hat am Montag bei der Polizei in Grimmen den Diebstahl eines Anhängers mit mehreren hochwertigen Baumaschinen angezeigt. Der Tatort – ein Betriebsgelände – befindet sich direkt an der Ortsdurchfahrt, also an der Landesstraße 30. Wie die Polizei mitteilte, haben vermutlich im Zeitraum zwischen Sonntag 14 Uhr und Montag gegen 8 Uhr der oder die Täter den Anhänger mit dem Kennzeichen B-BN 9706 gestohlen. Auf diesem befanden sich ein Minibagger, ein Rüttelstampfer und eine Rüttelplatte sowie ein Schnellwechsler. Den Wert der gestohlenen Maschinen schätzt die Polizei auf über 50 000 Euro.

Kripo ermittelt

Die Kripo hat die Ermittlungen übernommen. Zusammenhänge zu anderen Diebstählen von Baumaschinen und die Möglichkeit eines Falles von grenzüberschreitender Kriminalität werden geprüft. Wer sachdienliche Hinweise zu dem Diebstahl oder dem Verbleib des Anhängers oder der Baumaschinen machen kann, sollte sich an das Polizeirevier Grimmen unter der Telefonnummer 038326/570, die Internetwache der Landespolizei MV unter www.polizei.mvnet.de oder an jede andere Polizeidienststelle wenden.

Lesen Sie auch

Von jpw