Das war ein Schock: Gerade einmal drei Wochen war die neue und hochmoderne Sporthalle am ebenfalls neuen Schulzentrum in Miltzow seit Schuljahresbeginn in Betrieb. Dann war schon wieder Schluss mit Turnen, Ballspielen, Laufen und Klettern für die Regional- und Grundschüler in der Turnhalle. Ein Wasserschaden sorgte für die vollständige Sperrung und die jetzigen Arbeiten.

Gesamte Fußboden muss raus

„Der gesamte Fußboden im Erdgeschoss der Halle muss raus“, erklärt Andreas Bohl, Leiter des Bau- und Ordnungsamtes im Amt Miltzow. „Das betrifft nicht nur den eigentlichen Turnhallen-Sportboden, sondern auch den gesamten Eingangsbereich, Sanitär- und Umkleideräume, den Küchenbereich“, ergänzt Ulrike Zühlke, im Amt – zu dem die Gemeinde Sundhagen als Schulträger gehört – verantwortlich für Hoch- und Tiefbauten.

Der Grund: Eine einzige Edelstahl-Muffe an der Trinkwasserleitung war während der Bauarbeiten nicht richtig verpresst worden. „Das wurde eindeutig in mehreren Gutachten festgestellt“, stellt Sundhagens Bürgermeister Helmut Krüger (CDU) klar. „Menschliches Versagen, das für die neue Schule und die Gemeinde katastrophal ist, aber trotz jahrzehntelanger Erfahrungen auf dem Bau vorkommen kann“, sind sich Zühlke, Bohl und Krüger einig.

Arbeiten haben begonnen

In der vergangenen Woche begannen die Abrissarbeiten. In der eigentlichen Turnhalle ist vom teuren Sportboden bereits nichts mehr zu sehen – nur noch nasser Beton. „Der Sportboden war mit Stelzen auf dem Unterbeton aufgebaut. Deshalb haben wir das Wasser nicht gleich gesehen“, sagt Ulrike Zühlke. Doch nicht nur die Holzstelzen und die gesamte Fußbodendämmung waren überschwemmt, sondern das Wasser zog auch in den Wänden gut 20 Zentimeter nach oben. „Dort wo Rohre aus dem Boden kommen, haben wir die Feuchtigkeit zuerst entdeckt“, sagt sie. Die Wände, die mit Gipskarton in Leichtbauweise errichtet sind, müssen nun ebenfalls raus und erneuert werden.

Steckbrief Sporthalle Die Gesamtfläche der Sporthalle im Schulzentrum in Miltzow der Gemeinde Sundhagen beträgt 1644 Quadratmeter. Dazu gehören die eigentliche Hallemit knapp 1000 Quadratmetern sowie weitere 200 Quadratmeter Umkleideräume, Duschen und Waschräume. Für Yoga, Turnen und Gymnastik stehen normalerweise weitere 108 Quadratmeter zur Verfügung. 44 Quadratmeter groß ist ein Mehrzweckraum, der beispielsweise für Schulungen genutzt werden kann. In die Turnhalle für das Schulzentrum wurden beim Neubau rund 4,9 Millionen Euro investiert. Jetzt sind weitere 1,5 Millionen Euro für die Beseitigung des Wasserschadens eingeplant. Die Gemeinde rechnet damit, dass die Arbeiten zum nächsten Schuljahr beendet sein werden.

„Die Schadenshöhe ist laut der Gutachten nicht genau beziffert worden. Aber wir rechnen mit 1,5 Millionen Euro“, sagt Helmut Krüger. Damit müsse der Abbruch und der Neubau bezahlt werden.

Versicherung zahlt Schadensbehebung

Das Geld fließt vollständig über die Versicherung, die den Neuwert anstandslos ersetzt. „Wir hoffen, dass wir bis zum nächsten Schuljahr mit dem Wiederaufbau fertig werden“, sagt der Bürgermeister. Darauf ziele jedenfalls der momentane Bauzeitenplan ab. Abhängig sei das natürlich davon, wann welche Firma wie viel Zeit habe, um in Miltzow zu arbeiten. „Wir beauftragen all jene Firmen wieder, die auch beim ursprünglichen Bau der Sporthalle dabei waren“, sagt Andreas Bohl. Das sei notwendig, damit die vollständige Garantie erhalten bleibe. Aber diese Firmen hätten die nächsten Wochen und Monate natürlich auch schon anders verplant, haben volle Auftragsbücher. Es gebe aber durchaus Zusagen, betont Krüger. Und noch ein Vorteil für das derzeitige Bauvorhaben sieht er: Es wird Winter und die Arbeiten an der Turnhalle sind absolut witterungsunabhängig vollständig im Innern.

Sportunterricht an der Miltzower Schule gibt es derzeit übrigens auch, obwohl die Turnhalle außer Betrieb ist. „Wir haben zum Glück noch unsere Turnhalle in Reinkenhagen, die die Schüler und Lehrer zu Fuß erreichen können“, sagt Helmut Krüger. Sie wurde für den Unterricht noch ein wenig hergerichtet. Bis dahin fand dort lediglich Vereinssport statt. „Zuletzt saniert wurde diese Halle im Jahr 2008“, erinnert der Bürgermeister. Die neuen Sportgeräte wurden jetzt allerdings nicht dorthin gebracht, sondern bis zur Fertigstellung in Miltzow eingelagert. In Reinkenhagen stehen den Mädchen und Jungen für den Sportunterricht die Geräte aus den drei Schulen in Horst, Reinkenhagen und Brandshagen zur Verfügung, in denen sie noch bis zum vergangenen Sommer lernten.

