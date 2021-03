Miltzow

Der Haushalt der Großgemeinde Sundhagen ist im ersten Anlauf nicht genehmigt worden. Bereits im Dezember hatten die Sundhagener den Haushalt verabschiedet und damit gehofft, den Weg für Investitionen frei gemacht zu haben. Doch jetzt stand bereits die erste Änderung an – und zwar eine grundlegende.

„Alles, was wir mit Fördermitteln investieren wollen, gehört laut Kommunalaufsicht erst dann in unseren Haushalt, wenn wir die Bewilligungsbescheide für diese Fördermittel in den Händen halten“, sagte Bürgermeister Helmut Krüger (CDU). Damit steht fest: Der Haushalt 2021 muss immer wieder geändert werden. Denn ohne Fördermittel geht in puncto Investitionen kaum etwas in der Gemeinde.

Ihr Newsletter für Grimmen und Umgebung Alle News und Tipps rund um Grimmen und Umgebung. Jede Woche Donnerstag gegen 18 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

In den zurückliegenden Jahren sei das nicht so gewesen, machten die Kämmerin im Miltzower Verwaltungsamt, Anne-Kathrin Winkler, und Bürgermeister Helmut Krüger deutlich. Bisher durften auch die mit Fördermitteln geplanten Maßnahmen im Haushalt aufgezeigt werden – inklusive der dafür eventuell verplanten Eigenmittel.

„Jetzt habe ich diese Maßnahmen im textlichen Vorbericht zusammengefasst, damit sie überhaupt enthalten sind. Wenn die Maßnahmen konkret werden, sind jeweils Nachtragshaushalte notwendig“, macht die Kämmerin auf Mehrarbeit für Verwaltung und Gemeindevertreter aufmerksam. Denn Letztere müssten jeweils erneut zusammenkommen und darüber abstimmen.

Diese Investitionen sind betroffen

Investitionen wie die Sanierung des Sportplatzes in Kirchdorf, für die Vorbereitungen des Baus am Ostseeküstenradweg, der Wegebau zwischen Mannhagen und dem Rienegraben sind davon betroffen. Geplant seien sie aber nach wie vor, bekräftigt der Bürgermeister. Kredite zur Finanzierung von Investitionen werden nicht veranschlagt.

„Bisher sind nicht für alle geplanten Investitionen Förderanträge gestellt“, erklärte Krüger auf Nachfrage von Gemeindevertreter Peter Kröher. Das sei immer erst dann möglich, wenn alle Vorbereitungen für die jeweilige Maßnahme getroffen seien.

Die größte Herausforderung in der Gemeinde Sundhagen ist es in diesem Jahr, das neue Schulzentrum in Miltzow in Betrieb zu nehmen, die Umzüge aus den jetzigen drei Schulen zu meistern und die Schülerbeförderung in den Griff zu bekommen.

Von Almut Jaekel