Miltzow: Hier können Sie Kunst aus der Heimat sehen

Miltzow

„Hier sind wir zu Haus“ heißt die neue Ausstellung, die ab dieser Woche in der Galerie des Verwaltungsamtes Miltzow in der dortigen Bahnhofstraße zu sehen ist. Hans-Jürgen Neuhaus, der im Ortsteil Behnkendorf der Gemeinde Sundhagen lebt, zeigt in Ölmalereien auf Leinwand, was ihn an unserer Heimat besonders fasziniert.

Der Schöpfer, der im Amt gezeigten Werke, wurde am 6. Januar 1945 in Ostpreußen geboren. Die Flucht endete für ihn im gleichen Jahr in Mecklenburg, in dem kleinen Dorf Duvenest. Land, Luft und Freiheit prägten die frühe Kindheit des Künstlers. Grundschule und die folgende Oberschule bildeten eine solide Grundlage für sein weiteres Leben.

Erst im Ruhestand zur Malerei gefunden

Bis zur Wiedervereinigung war der Hobbymaler als Ingenieur in der Erdölindustrie tätig. Die musische Veranlagung spielte bis dahin kaum eine Rolle. Erst in der Zeit ab 1998 entdeckte er sein Talent wieder und widmet sich der Malerei. „Mein Ruhestand brachte mehr Zeit und damit auch eine intensivere Beschäftigung mit Pinsel und Farben“, beschreibt Hans-Jürgen Neuhaus.

Hans-Jürgen Neuhaus aus Behnkendorf stellt seine Malereien im Amt Miltzow aus. Quelle: privat

Mit den vielen Jahren, die Neuhaus auch außerhalb von Werkhallen und Büros während seines Berufslebens tätig war, erklärt er seinen Hang zur realen Darstellung. „Verfremdungen, das Spielen mit Formen und Farben mit dem Ziel, Dinge anders zu sehen als sie sind, sind in meinem bisherigen Schaffensprozess eher selten“, sagt er.

Mehr als 150 Bilder entstanden

Die Bilder sollen also das natürliche Harmoniebedürfnis des Betrachters ansprechen. Trotzdem entstünden, nicht immer gewollt, Spannungen durch den unterschiedlichen Auflösungsgrad der Objekte, leichte perspektivische Verzerrungen oder nicht völlig harmonisierende Farben, beschreibt Neuhaus seine Werke. Dies biete genug Raum für unterschiedliche Anschauungen.

Gegenwärtig existieren weit über einhundertfünfzig Bilder bis zu einem Format von 80 Zentimeter mal 120 Zentimeter Größe von ihm. Alle gezeigten Bilder sind selbstverständlich Unikate. „Entschleunige Dein Leben – Erlaube der Natur, Dir zu helfen“ ist sein Credo, in dessen Sinne der Künstler viel Freude und Entspannung beim Betrachten wünscht.

Die Ausstellung kann während der Öffnungszeiten des Amtes Miltzow dienstags und donnerstags besichtigt werden.

Von Almut Jaekel