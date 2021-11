Miltzow

In der Gemeinde Sundhagen gibt es Ärger um die Hortbetreuung. Konkret „lediglich“ darum, wie die Kinder in die Horte kommen beziehungsweise wer das bezahlt. Denn das neue Schulzentrum mit Grundschulteil bietet zwar den Mädchen und Jungen in Miltzow tolle Bedingungen zum Lernen, am Nachmittag werden die Kinder in den Horten aber weiterhin in den Kindertagesstätten der Vereine betreut, die unter anderen an den ehemaligen Grundschulstandorten betrieben werden. Die Fahrten der Grundschüler zu den Horten in Brandshagen, Horst, Reinberg oder Klein Miltzow sollen die Eltern bezahlen, das sind immerhin zwischen 30 und 75 Euro pro Monat und Kind. Knapp einhundert Grundschüler betrifft das in etwa.

Eltern fühlen sich unter Druck gesetzt

Im Juli hatten deshalb die Sundhagener Gemeindevertreter beschlossen, diese Fahrten für den Rest des Jahres als Gemeinde zu finanzieren. Rund 28 000 Euro wurden dafür aus dem Gemeindehaushalt bereitgestellt. Schon im Sommer hatte diese freiwillige Kostenübernahme nicht allen Gemeindevertretern gefallen – fehlt das Geld schließlich jetzt beispielsweise bei Straßensanierungen.

Die Regelung läuft jetzt aus, die Eltern haben über die Horte Schreiben bekommen, in denen sie aufgefordert werden, Verträge mit der Verkehrsgesellschaft Vorpommern-Rügen (VVR) abzuschließen beziehungsweise Monatskarten für ihre Kinder zu kaufen. Sonst könne nicht gewährleistet werden, dass diese Linien weiter betrieben werden, hieß es darin.

Die Tochter von Anja Schnack aus Kirchdorf besucht die 2. Klasse. Bis zum vergangenen Schuljahr lernte das Mädchen in Horst und besuchte dort den Hort – ohne Mehrkosten für die Mutter. Jetzt soll sie 75 Euro pro Monat bezahlen. „Das kann doch nicht sein“, sagt sie. Sie fühlt sich unter Druck gesetzt.

Hoffen auf aktuelle Gespräche

„Wir sind im Gespräch“, hatte Bürgermeister Helmut Krüger in den vergangenen Wochen mehrfach gesagt und auf einen Termin am 26. November verwiesen. Gemeinde Sundhagen, VVR, die Träger der Horte aus den Vereinen „Kinderhaus Wirbelwind“, die jeweils einen Hort in Reinberg, Brandshagen und Horst betreiben und dem Jugendfreizeit mit der Kita inklusive Hort in Miltzow.

Doch die Eltern fühlen sich nicht mitgenommen, nicht informiert und überrumpelt. Am Freitag dieser Woche ist das jedoch anders: Beim Gespräch beim VVR ist Stefan Roock aus Bremerhagen dabei.

Sein jüngstes Kind besucht ebenfalls den Grundschulteil des Schulkomplexes in Miltzow und fährt auf dem Weg nach Horst in den Hort an seinem Heimatort Bremerhagen vorbei. „Bis nach Bremerhagen könnte meine Tochter also aufgrund der Regelung zur Schülerbeförderung für uns Eltern kostenfrei befördert werden. Nun sollen wir aber eine ganze Monatskarte kaufen“, sagt er.

Mehrere Lösungsvorschläge

Für Stefan Roock gehört die Fahrt zum Hort zur Hortbetreuung dazu und die sei ja für die Eltern in MV kostenfrei. Auch aus der Kreisverwaltung habe er signalisiert bekommen, dass die Fahrten in die Horte den Fahrten nach Hause gleichzusetzen seien. Dann bräuchten die Eltern nichts zahlen. Bei seinem Telefongespräch mit Schwerin habe es den Lösungsansatz gegeben, die Fahrten zum Hort anteilig auf die Hortkosten aufzuschlagen – auch in einem solchen Fall wären die Eltern bei der Kostenbeteiligung raus, erzählt Roock.

Eine Alternative, vielleicht die gemeinsame Finanzierung wünscht sich Frederike Weyer. Ihr Sohn besucht eine zweite Klasse, die Tochter die erste. Für beide Kinder würde das für sie 130 Euro Mehrkosten monatlich bedeuten. „Uns wurde mit dem Schulneubau für die gesamte Gemeinde Sundhagen in Miltzow gesagt, dass sich nichts verkomplizierte, keinerlei Mehrbelastungen auf uns zukommen“, sagt die Mutter. Und die neue Schule sei auch wunderschön. Nur plötzlich mit der gesamten finanziellen Mehrbelastung allein dazustehen, finde sie sehr hart.

Klimafreundlich geht anders

Und noch einen Aspekt bringt Frederike Weyer an: „Ich wohne in Mannhagen, arbeite in Greifswald, könnte locker per Park and Ride ab Miltzow mit dem Zug zur Arbeit fahren.“ Das gehe aber nicht, weil sie nach der Arbeit ihr Kind aus dem Horster Hort abholen muss. „Klimafreundlich geht anders. Eine zentrale Lösung wäre wohl besser“, sagt sie.

Ihr Newsletter für Grimmen und Umgebung Alle News und Tipps rund um Grimmen und Umgebung. Jede Woche Donnerstag gegen 18 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Stefan Roock ist da allerdings anderer Meinung: „Ich begrüße, wenn die Horte in den kleinen Dörfern bleiben. Das ist gut für die Vereine, die die Kitas betreiben, für die Dörfer und für die Kinder“, sagt er.

Gemeinde sieht sich nicht in der Pflicht

Die Gemeinde ist nicht in der Pflicht, die Kosten vom und zum Hort zu übernehmen, hatte Bürgermeister Helmut Krüger wieder einmal während der jüngsten Gemeindevertretersitzung betont. Aber auch er räumte ein, dass Kosten von bis zu 75 Euro für eine Monatskarte hoch seien. Auch darüber werde man versuchen, beim aktuellen Gespräch mit dem VVR reden.

Von Almut Jaekel