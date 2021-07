Miltzow

Die Schule wird fertig – ab dem neuen Schuljahr werden die Mädchen und Jungen aus der Gemeinde Sundhagen den Miltzower Schulkomplex besuchen. Vom Abc-Schützen bis zum Absolventen der mittleren Reife werden die Schüler dann in Miltzow in der neuen 14,9 Millionen Euro teuren Schule lernen und in der dortigen Turnhalle Sport treiben.

Bürgermeister Helmut Krüger ist fest davon überzeugt, dass alles planmäßig in Betrieb genommen werden kann. „Aber es wird zeitlich enger als wir lange dachten“, sagt er. Pflasterarbeiten verzögerten sich aufgrund zeitweiligen Personalmangels, und so wird auch jetzt vor der Schule und an den Auffahrten noch eifrig gebaut. Pflasterarbeiten, Parkplätze, Umzäunung sollen in diesen Tagen fertiggestellt werden. Angeboten werden auf dem Schulgelände auch zwei Stellplätze mit Ladestationen für E-Fahrzeuge, die von den Mitarbeitern genutzt werden können.

Kostenplanung eingehalten

„Grundsätzlich bin ich sehr froh, dass wir trotz Corona und der negativen Folgen bei der Materialbeschaffung im erwarteten Rahmen bei den Kosten geblieben sind – ohne Abstriche bei der Qualität“, sagt Krüger. 14,9 Millionen Euro kostet der Schulneubau inklusive Sporthalle. Dass die Kosten nicht explodierten wie derzeit anderswo auf dem Bau, sieht Krüger vor allem darin begründet, dass alle Bauleistungen sehr kleinteilig ausgeschrieben waren. „Wir hatten keinen Auftragnehmer, sondern ganz viele einzelne Baulose. Das kostete natürlich einen enormen Verwaltungsaufwand in der Ausschreibung und Betreuung, war aber eine sehr gute Entscheidung“, erklärt der Bürgermeister. Die Hauptlast der Arbeit dabei hatten Bauleiter Ulf Zschuckelt sowie Ulrike Zühlke, die im Amt Miltzow die zuständige Bearbeiterin ist und auf Erfahrungen bei Großprojekten zurückgreifen konnte.

Schulkomplex Miltzow Zum neuen Schuljahröffnet in Miltzow der neue Schulkomplex mit Grund- und Regionaler Schule sowie einer Sporthalle. 18 516 Quadratmeterist das Grundstück des Komplexes groß. Die Baukosten betragen rund zehn Millionen Euro für die Schule und weitere 4,9 Millionen Euro für die Sporthalle. Zur eingeschossigen Grundschule gehören acht Klassenräume mit je 65 Quadratmetern, zwei Lernwerkstätten (88 bzw. 118 Quadratmeter) sowie zwei Differenzierungsräume mit je 22 Quadratmetern. Insgesamt stehen in der Grundschule mehr als 1000 Quadratmeter zur Verfügung. Die Regionalschule ist zweigeschossig. Im Erdgeschoss befinden sich zwei Klassenräume und zwei Fachräume für Chemie/Bio beziehungsweise Physik mit je 70 Quadratmetern sowie eine Bibliothek mit 47 Quadratmetern. Im Obergeschoss gibt es sechs Klassenräume und zwei Differenzierungsräume sowie einen Fachraum für Technik und Hauswirtschaft (73 Quadratmeter). Im Mittelteil der Schule stehen 927 Quadratmeter zur Verfügung, die jeweils einen Kunst-, einen Werk- sowie einen Musikraum und eine Lehrküche und außerdem eine 134 Quadratmeter große Mensa, eine Aula mit 311 Quadratmetern und eine Bühne bereithalten. Das Areal der Sporthalle ist 1643 Quadratmeter groß. Die reine Halle umfasst 991 Quadratmeter. Umkleideräume, Duschen und Waschräume nehmen 200 Quadratmeter ein. Außerdem gibt es einen Gymnastik-, Turn- und Yogaraum mit 108 und einen Mehrzweck- und Schulungsraum mit 44 Quadratmetern.

Wenn ab August die Schüler die Einrichtung bevölkern – worauf müssen sie vorerst noch verzichten? Im hinteren Bereich stehen noch Arbeiten an der Sportanlage aus. Krüger: „Das sind Restarbeiten, die dann noch erledigt werden müssen. „Und die Anpflanzungen werden wir erst im Oktober vornehmen“, sagt Krüger. Das sei witterungstechnisch viel klüger als jetzt im Sommer.

Digitalpakt und Breitbandausbau positiv

Einige Hardwareprodukte, wie Verstärkereinheiten fürs Internet, fehlten, weil sie derzeit nicht lieferbar seien. Sie sollen dazu dienen, dass in jedem Bereich des Schulgeländes eine gleich gute Internetverbindung vorhanden ist. Generell sei es aber ein Glücksumstand für den Schulneubau, dass der Digitalpakt des Bundes, mit dem die Schulen in diesem Bereich aufgerüstet werden, gerade jetzt greift, freut sich der Bürgermeister. „So konnten wir vieles im Neubau berücksichtigen.“ Digitale Schultafeln in den Klassenräumen beispielsweise seien vorhanden. Positiv in diesem Zusammenhang sieht Krüger auch den zeitgleichen Breitbandausbau in der Gemeinde.

Die drei Schulen der Gemeinde in Horst, Brandshagen beziehungsweise Reinberg haben zu den Sommerferien endgültig geschlossen. „Das, was wir von dort übernehmen möchten, transportieren wir Ende Juli an den neuen Standort“, sagt Krüger. Die Gemeinde übernimmt diesen Umzug in Eigenregie. Krüger: „So bleiben wir flexibel.“ Fachkabinette, wie Physik und Informatik, seien jedoch bereits eingerichtet.

Noch keine feststehende Leitung

Nicht gut findet Sundhagens Bürgermeister, dass die Schule lediglich mit amtierenden Schulleitern starten wird. „Leider gibt es noch keine feststehende Leitung“, bedauert er. Dieses Problem soll erst im Herbst gelöst werden.

Die Busfahrpläne zum Schulzentrum Sundhagen sind jetzt veröffentlicht und unter anderem auf der Seite des Amtes Miltzow zu finden. Nicht gelungen ist es jedoch, den Ort Falkenhagen in die Schülerbeförderung einzubinden, informiert Krüger. Die Verkehrsgesellschaft Vorpommern-Rügen mbH habe das abgelehnt, weil auf der engen Straße in dem Ort Falkenhagen ohne Ausweichmöglichkeiten kein Begegnungsverkehr möglich sei, informiert Krüger. Einwohner hatten sich zuvor starkgemacht, den Schülerverkehr auch nach Falkenhagen fahren zu lassen. Die Kinder müssen nun weiterhin selbstständig bis ins benachbarte Reinberg gelangen, um dort in den Schulbus zu steigen.

Tag der offenen Tür geplant

Erst ganz kurz vor der Einschulung der Abc-Schützen am 31. Juli wird die neue Schule offiziell eingeweiht. Am 28. Juli erwartet Sundhagen deshalb Gäste. „Wir müssen uns leider dabei immer noch wegen Corona auf Baubetriebe, Geldgeber und wenige weitere geladene Gäste beschränken“, bedauert Helmut Krüger. Für alle interessierten Einwohner soll es später bei laufendem Schulbetrieb einen Tag der offenen Tür geben“, verspricht der Bürgermeister. Und zur Wahl im September öffne die Schule ihre Türen als Wahllokal. Dann könne man einen Blick in die neue Bildungseinrichtung werfen, gibt Krüger einen weiteren Tipp.

Von Almut Jaekel