Edgar Ackermann hält sich zunächst lieber zurück, als am späten Dienstagnachmittag seine Fotoausstellung in der Galerie der Amtsverwaltung Miltzow eröffnet wird – in kleinem Rahmen mit den Mitarbeitern des Amtes unter Corona-Bedingungen. Der Hobbyfotograf aus Brandshagen hat per Drohne die Dörfer des Amtes abgelichtet und zeigt so die Schönheit der Region am Strelasund.

Hobbyfotograf legt Wert auf gute Qualität

Nachdem Amtsvorsteherin Elke Lück ihm dafür gedankt hat, meldet sich der begeisterte Senior dann aber doch zu Wort: Er sehe die Ausstellung als gemeinsame Sache mit der Verwaltung, die einzelnen Dörfer zu zeigen und in seinen Darstellungen auch nicht mehr einzelnen Gemeinden und Orte im Amt, sondern ihre Gemeinsamkeiten in der Verbindung von Strelasund zum Hinterland. Ackermann: „Schließlich haben wir hier meiner Meinung nach das schönste Ende des Strelasunds von Devin bis hinter Kirchdorf“.

Zahllose Fotografien aus der Region nennt Ackermann sein Eigen. „Ich archiviere das zu Hause, damit ich immer darauf zurückgreifen kann, wenn jemand ein passenden Foto braucht“, sagt er. Wichtig dabei sei ihm stets die gute Qualität der Bilder.

Entwicklung zu sehen

„Schade, dass es nicht Vergleichsbilder aus den Dörfern von vor einigen Jahrzehnten gibt“, bedauert Oberamtsrat Andreas Heite. Aber die enorme Entwicklung in Elmenhorst, Abtshagen, Brandshagen, Neuhof & Co. sei auch so zu sehen. Die meisten der ausgestellten großformatigen Fotos stammen aus diesem Jahr, nur wenige sind etwas älter.

Wer die Ausstellung betrachtet, muss sich eventuell etwas Zeit lassen, um zu erkunden, welche Dörfer dort zu sehen sind. Ackermann: „Der erste Blick sucht wahrscheinlich immer eine Kirche oder die Position zum Strelasund.“ Allerdings seien nicht alle Dörfer des Amtes zu sehen. „Manche Flächendörfer wie Ahrendsee oder Behnkendorf wirken als Luftaufnahme einfach nicht“, sagt der Fotograf. Von anderen, wie beispielsweise Elmenhorst, gebe es viele Varianten, aber für die Ausstellung hat sich der Fotograf für eine vom Zentrum entschieden.

Niederhof im Format 1,50 x 0,75 m abgebildet

Diese Luftaufnahme von Niederhof fotografierte Edgar Ackermann Ende April 2020 per Drohne und stellt sie jetzt in der Miltzower Amtsverwaltung aus. Quelle: Edgar Ackermann

Wie lange die Ausstellung in der Miltzower Amtsverwaltung zu sehen sein wird, steht noch nicht fest. Eventuell wird auch während der Exposition immer mal wieder ein Bild ausgetauscht. Und eines komme in diesen Tagen auf jeden Fall noch dazu: eine Aufnahme von Niederhof im Format 1,50 mal 0,75 Meter.

