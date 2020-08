Miltzow

186 648 Euro. Das ist die Summe, die dem neuen Schulzentrum der Gemeinde Sundhagen für den Erwerb von digitaler Bildungsinfrastruktur zur Verfügung steht. Möglich ist es über ein Zuwendungsprogramm des Landes Mecklenburg-Vorpommern, den Digitalpakt. Aber das Schulzentrum mit dann etwa 350 Schülern gibt es als solches noch gar nicht. Momentan wird eifrig in Miltzow gebaut, damit es zum nächsten Schuljahr öffnen kann.

Außerdem ist für diese finanzielle Unterstützung ein sogenannter Medienentwicklungsplan für das Schulzentrum und den Zeitraum 2021 bis 2025 notwendig. Den beschlossen die Gemeindevertreter am Donnerstag.

Plan ist Voraussetzung für Förderung

Und weil es bisher drei Schulen statt des künftigen Schulzentrums in Sundhagen gibt – in Horst und Brandshagen jeweils eine Grundschule, in Reinberg eine Regionale Bildungseinrichtung – muss dieses Medienentwicklungskonzept nun von den bisherigen drei Schulen für das neue Schulzentrum erarbeitet werden. Der Schulträger, also die Gemeinde, entwickelt dann daraus den Medienentwicklungsplan als Voraussetzung für die Förderung. Verantwortlich im Amt Miltzow, zu dem die Gemeinde Sundhagen gehört, ist dabei Jens Schlewitt, ansonsten zuständig für Vergabe und IT.

Und das Stichwort IT (Informationstechnik) war es dann auch, was bei seiner Vorstellung des Plans in der Gemeindevertretung ständig präsent war. Denn dieser Medienentwicklungsplan enthält die technische Umsetzung und eine Kostenplanung dafür sowie für die Entwicklung und Wartung der digitalen Strukturen an der Schule. Allerdings sind künftige Kosten für die Wartung, den Betrieb und Ähnliches sowie für Ersatzbeschaffungen nicht Bestandteil des Digitalpaktes und müssen dann in den kommunalen Haushalt eingeplant werden.

„Wlan wird gefördert, die Server dafür aber nicht. Ebenso wenig der Lizenzerwerb für notwendige Software“, erklärt Schlewitt Schwierigkeiten der Umsetzung. Und trotzdem müsse alles in etwa 360 Tagen funktionieren, wenn die neue Schule eröffnet werde.

Interaktionsgeräte kosten am meisten

Der Posten, der am meisten Geld kosten werde, seien die sogenannten Interaktionsgeräte. Für jeden Klassenraum sollen solche interaktiven Whiteboards – digitale Wandtafeln, die mit einem Computer verbunden werden – angeschafft. „Aber ob wir das zeitlich alles schaffen, kann ich noch nicht genau sagen“, fügt Jens Schlewitt an.

Sorgen bereiten ihm auch die Endgeräte, also beispielsweise Laptops, die zur Verfügung gestellt werden sollen. Für deren Kosten gibt es eine vorgeschriebene Kappungsgrenze von 25 000 Euro. Schlewitt: Damit bekommen wir vielleicht zwei Klassen ausgerüstet, mehr nicht“.

Allerdings seien bereits 23 Notebooks angeschafft und an die Regionale Schule Reinberg geliefert worden. Dort werden sie an Schüler verliehen, die privat nicht über solche Geräte verfügen. „Das ist sehr gut, dass unser Mitarbeiter diese Geräte bereits beschafft hat. Das ist nicht überall so“, sagt Sundhagens Bürgermeister Helmut Krüger ( CDU). 2025 soll laut Medienentwicklungsplan immerhin jeder zweite Schüler ein Endgerät zur Verfügung haben.

Kommunaler Haushalt gefordert

Helmut Krüger (CDU), Bürgermeister Sundhagen: Wir müssen jährlich Geld bereitstellen, damit die digitalen Mittel nutzbar bleiben. Quelle: CDU

Schlewitt hat gemeinsam mit den Lehrern der bisherigen Schulen die Kosten, jetzige Bestände, Bedarfe und Förderungen gegenübergestellt. Es ist auch exakt aufgezeichnet, in welchen Fächern und zu welchem Zweck welche digitalen Mittel derzeit und in Zukunft eingesetzt werden. Heraus gekommen ist unter anderem, dass nach den geförderten Investitionen jährlich 77 000 Euro für die digitalen Angebote an Kosten übrig bleiben, die nicht über den Digitalpakt finanziert werden können. „Die müssen in den Haushalt eingestellt werden. Wir als Gemeindevertreter müssen darauf achten, dass das Geld auch da ist“, sagt Bürgermeister Krüger. Denn ansonsten könnten all die Investitionen nicht langfristig genutzt werden.

Wer ist zuständig für die Technik?

Ein weiteres Problem wird sein, wer sich künftig im Fall der Fälle um Probleme mit der neuen Technik kümmert. „Laut Auskunft aus dem Bildungsministerium dürfen die Lehrer nicht für die Technik zuständig sein“, informiert Jens Schlewitt. Er selbst wird zunächst als Ansprechpartner zur Verfügung stehen. „Letztlich bin ich aber Mitarbeiter im Amt Miltzow, nicht in der Schule und auch nicht in der Gemeinde Sundhagen“, macht er auf eine notwendige andere Möglichkeit aufmerksam. „Wir müssen da schnell eine Lösung finden“, fordert auch Gemeindevertreter Mathias Reitmann.

Von Almut Jaekel