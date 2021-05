Miltzower Verwaltungsamt öffnet wieder: Terminvergabe weiter möglich

Miltzow

Aufgrund der niedrigen Corona-Inzidenzzahlen im Landkreis Vorpommern-Rügen kehrt die Amtsverwaltung Miltzow ab dem 1. Juni 2021 in den Regelbetrieb zurück.

Das bedeutet, dass an den Sprechtagen am Dienstag und Donnerstag das Amt in der Miltzower Bahnhofstraße wieder vollständig geöffnet ist. „Bürger und Bürgerinnen können ohne vorherige Vereinbarung eines Termins zu den Sprechzeiten im Amt erscheinen“, teilt die Amtsvorsteherin Elke Lück mit.

Weiterhin Terminvergabe möglich

Allerdings sei die Terminvergabe während der zurückliegenden Monate von den Bewohnern der drei Gemeinden im Amt Miltzow gut angenommen worden, sagt sie. Vermutlich, weil dadurch Wartezeiten minimiert wurden. Elke Lück: „Darum bleibt es auch weiterhin möglich, mit den einzelnen Fachbereichen, insbesondere mit dem Einwohnermeldeamt, vor dem Amtsbesuch telefonisch einen Termin zu vereinbaren.“

Die gängigen Hygienevorschriften, wie Mund-Nase-Schutz, Abstand und Desinfektion werden weiterhin aufrechterhalten, informiert Elke Lück. Weiterhin bestehe die Möglichkeit, sich zur Kontaktnachverfolgung mit der Luca-App einzuloggen.

Von Almut Jaekel