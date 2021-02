Gewerkschaft - Gastgewerbe in Vorpommern-Rügen in Not: Gewerkschaft fordert Mindest-Kurzarbeitergeld

Der Lockdown trifft die Hotel- und Gaststättenbranche in Vorpommern-Rügen besonders hart. Die Gewerkschaft Nahrung und Genuss fordert deshalb beim Kurzarbeitergeld ein Minimum von 1200 Euro für die Beschäftigten im Landkreis.