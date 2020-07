Mit 2,45 Promille zum Grimmener Getränkeland 

Ein 54-jähriger Grimmener muss sich seit Dienstag wegen Trunkenheit am Steuer verantworten. Er war mit seinem Pkw zum Getränkeland gefahren. Eine doppelte Blutentnahme ergab einen Alkoholwert von 2,45 Promille.

