Stahlbrode

Am Osterwochenende hat es wieder einige Leute aus Grimmen und Umgebung für einen Spaziergang oder den frischen Fisch nach Stahlbrode gelockt. Auf dem Parkplatz am Bootsverleih war nur wenig Platz, auch direkt am Hafen wechselten sich die Autos ab.

Ein Wagen sticht besonders hervor und zieht neugierige Blicke der Passanten auf sich. „Der Wagen ist ab ersten April wieder zugelassen und da hab ich eine kleine Spazierfahrt gemacht. Wäre es nicht so windig, wäre das Verdeck auch unten“, erzählt Hans Joachim Wendt und steigt aus seinem roten F8 (Baujahr 1954) aus.

Dass Leute ihn auf den Oldtimer ansprechen und Fotos machen, ist dem 71-Jährigen nicht fremd. „Ich bin öfter hier, die Reaktionen kenne ich schon. Die Leute machen schon mal Fotos oder fragen mich nach dem Auto“, erzählt Wendt. Anderthalb Jahre brauchte der Rentner für die Restauration seines Autos. Die Karosse musste erneuert werden, alle Teile verschweißt und zusätzlich Blinker angebracht werden. „Ich hab alles selbst verschweißt. Nur den Lack und das Verdeck hab ich machen lassen“, so Wendt weiter.

Am Samstag konnten Spaziergänger in Stahlbrode bei kaltem Wind die Sonne genießen. Quelle: Christin Assmann

Sein erstes eigenes Auto war 1970 ein F8. Damit ist er zu DDR-Zeiten öfters nach Berlin gefahren und sogar bis nach Tschechien in den Urlaub. „Nicht mit dem hier, aber ich hab so viele Erinnerungen mit dem Modell verbunden, meine Frau mit dem Auto kennengelernt, deshalb hab ich mich auf die Suche gemacht und wollte noch mal einen F8 haben“, erzählt Wendt. Davor hat der Rentner schon einen Trabant und einen Wartburg auf Vordermann gebracht.

Dann kam sein altes Traumauto zurück in die Garage. „Der ist im Prinzip nur für Sonnabend und Sonntag zur Kaffeeausfahrt. Aber seine 80 km/h schafft er schon, auch wenn er dann heult“, so Wendt weiter. Das Besondere an alten Fahrzeugen sieht der 71-Jährige in der früheren Fertigung und Bauweise. „Man kann noch alles selber machen. Und ich hab noch die Erfahrung und das Geschick“, betont der Hobbybastler.

Bücherzelle und Fischbrötchen runden den Ausflug ab

„Wir haben einen Rundgang durch den Ort und am Hafen entlang gemacht und vorher das Fischbrötchen zur Stärkung geholt“, erzählt Katja Karras aus Kirchdorf. Zusammen mit ihren Eltern und ihrer Tochter wollte sie am freien Wochenende raus aus dem Haus. „Wir wollten was Schönes unternehmen und die Sonne genießen, auch wenn es etwas kälter ist“, sagt Karras. Vor der Bücherzelle haben die Spaziergänger eine Pause gemacht.

„Meine Tochter wollte mal gucken, was es alles so gibt. Ich finde die Idee klasse. Ich tue mich auch schwer damit, Bücher wegzuschmeißen. Da ist es viel besser, sie in der Telefonzelle zu tauschen“, so Karras weiter. Für die restlichen Tage hat die Familie noch keine genauen Pläne und entscheidet spontan, was noch unternommen werden könnte.

Ihr Newsletter für Grimmen und Umgebung Alle News und Tipps rund um Grimmen und Umgebung. Jede Woche Donnerstag gegen 18 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Viele Besucher kamen auch für den frischen Fisch nach Stahlbrode. „Karfreitag war nicht so viel los, aber Samstag war es schon besser. Das Wetter hält sich momentan. Es ist trocken und sonnig und nur etwas windig“, berichtet der Verkäufer von Opa Fisch. Entlang des Hafens spazieren einige Grüppchen. Auch wenn die Fähre noch nicht wieder verkehrt, zieht es die Spaziergänger zum Anleger. Kinder fahren auf dem großen Parkplatz mit Rollern um die Wette. Neugierige suchen nach Robben, die die Heringe wegschmatzen sollen. Ein Ansturm wurde vorher nicht erwartet und so konnten Besucher in Ruhe und unter sich den Osterausflug genießen.

Von Christin Assmann