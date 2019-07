Stahlbrode

Wenn Inge Möller und Dietmar Heß am Morgen in ihrem Campingwagen wach werden, dann kann es schon vorkommen, dass sie von ihrem Papagei „Moritz“ mit einem flotten Spruch begrüßt werden. Dieser ist immer mit dabei. Und so eben auch auf dem Camping-Platz in Stahlbrode. „Er gehört inzwischen zur Familie und da wir ihn ja nicht alleine zu Hause lassen können, kommt er eben überall mit hin“, sagt Dietmar Heß-

Zum zweiten Mal macht das Paar vom Chiemsee in Bayern im Fischerdorf in der Gemeinde Sundhagen Urlaub. Und dies nicht ganz zufällig. „Uns hat es zum einen vor zwei Jahren hier sehr gut gefallen und uns war klar, dass wir wieder kommen“, sagt Inge Möller. Denn, wie die inzwischen in Bayern lebende Frau erklärt, war Stahlbrode jahrelang ihre Heimat. „Ich bin hier aufgewachsen und habe in Stahlbrode sogar gelernt“, beschreibt sie und ergänzt: „Ich kenne die Region sehr gut. War damals in Reinberg in der Schule und habe später in Oberhinrichshagen gewohnt.“

So war es für die beiden Bayern ein Herzenswunsch die alte Heimat von Inge Möller mal wieder zu erkunden. „Es ist schon sehr spannend, wie sich in den Jahren alles verändert hat. Vieles habe ich gar nicht wiedererkannt“, sagt sie.

Insgesamt 1000 Kilometer lang war die Anreise ins Fischerdorf. „Wenn man dann aber morgens wach wird und direkt aufs Wasser schauen kann, ist der Stress schnell vergessen“, meint sie. In den nächsten Tagen wollen die Beiden die Region mit dem Rad erkunden. Dann ist Papagei „Moritz“ nicht dabei, aber bei der abendlichen Heimkehr in den Campingwagen, hat er sicher wieder einen lustigen Spruch auf den Lippen.

„Uns gefällt es hier in Stahlbrode wirklich sehr gut. Lediglich ein Einkaufsmarkt fehlt. So müssen wir immer nach Brandshagen fahren“, erzählt Dietmar Heß.

Mit dem aktuellen Saisonverlauf ist Campingplatz-Betreiberin Gabi Dörner sehr zufrieden. „Wir sind gut ausgelastet, haben aber noch Kapazitäten“, sagt sie. Insgesamt finden auf dem weitläufigen Areal direkt am Wasser 25 Wohnmobile, 150 Zelte und 22 Dauer-Campen Platz.

Neben viele Stammbesuchern entdecken auch immer mehr Besucher aus Frankreich, Schweden und der Schweiz den Campingplatz für sich. „Dies passiert in der Regel über Mundpropaganda. Irgendwann verirrt sich einmal ein Camper aus diesen Ländern zu uns und schon im nächsten Jahr bringt er Freunde mit“, erzählt Gabi Dörner und sagt: „Viele kommen inzwischen seit vielen Jahren wieder. Dies ist für uns das Zeichen, dass es ihnen anscheinend bei uns gefällt.“

Auch die Betreiberin des Campingplatzes kann einen Trend bestätigen. „Sehr viele bringen inzwischen ihre Fahrräder mit und erkunden dann die Region auf dem Festland, aber auch auf der Insel Rügen“, verrät Gabi Dörner und sagt: „Kurzentschlossene haben in den kommenden Wochen noch die Chance einen Platz zu ergattern.“ Bei eben jene „Spontan-Besuchern“ spielt das Wetter aber eine wichtige Rolle. „Diese bleiben dann zumeist ein Wochenende“, sagt sie.

