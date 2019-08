Willerswalde

Ein Moment der Unaufmerksamkeit ist einem Rennradfahrer am Mittwoch zum Verhängnis geworden. Er krachte bei Grimmen auf einen haltenden Pkw. Dabei zog sich der Radfahrer schwere Verletzungen zu.

Radfahrer stürzt nach Kollision

Der Rennradfahrer befuhr die Landesstraße 30 zwischen den Ortschaften Willerswalde und Bremerhagen. Dabei übersah er gegen 15.20 Uhr offensichtlich einen am Fahrbahnrand stehenden Pkw der Marke Golf. Dessen Fahrer hatte „pflichtgemäß am äußersten rechten Fahrbahnrand angehalten, um ein telefonat zu führen“, teilt die Polizei mit. Auf Grund von Unaufmerksamkeit fuhr der Rennradfahrer auf das Auto auf und stürzte. Er zog sich schwere, jedoch nicht lebensbedrohliche Verletzungen zu. Der Mann wurde in das DRK-Krankenhaus Bartmannshagen gebracht und dort stationär aufgenommen.

2000 Euro Schaden

Den Sachschaden, der bei dem Zusammenstoß am PKW und am Rennrad entstanden ist, schätzt die Polizei auf rund 2000 Euro. Während der Unfallaufnahme wurde der Verkehr halbseitig an der Unfallstelle vorbeigeführt.

Von Udo Burwitz