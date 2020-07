Grimmen

Ein Wanderstock, eine Wasserflasche und circa 10 Kilogramm Gepäck auf dem Rücken: So pilgert der Österreicher Rudolf Wakonig derzeit durch Norddeutschland. Zunächst zumindest. Denn sein Ziel ist der Bodensee. Am Mittwoch hat er Rast in Grimmen gemacht, am Donnerstag in Tribsees.

Rund 15 000 Kilometer haben ihn seine Füße über Jakobswege in Europa getragen

72 Jahre alt ist der Rudolf Wakonig, dessen Heimat die Kitzbüheler Alpen sind. Rund 1500 Kilometer, so schätzt er, hat er zurückgelegt, wenn er am Ziel angekommen ist. „Im Nordosten Deutschlands bin ich zum ersten Mal“, erzählt er. Und er ist begeistert. „Nur das Flache ist ein wenig eintönig“, sagt er und lacht.

Der Tiroler ist eben die Berge gewohnt. Bis zum Horizont gucken, das kann er zu Hause – er wohnt in St. Johann – nicht. „Aber es ist faszinierend, wie viele Vögel es hier gibt“, sagt er. Seit Sonnabend ist er unterwegs im Norden Deutschlands und am Beginn des Pilgerweges Via Baltica an der deutschen Grenze zu Polen auf Usedom gestartet.

Es ist bei Weitem nicht seine erste Pilgerwanderung, aber wohl die längste. „Das erste Mal gepilgert bin ich im Jahr 2000, seit meiner Pensionierung im Jahr 2012 gehe ich jedes Jahr“, erzählt er. Auf den Pfaden Spaniens, Frankreichs, und natürlich seines Heimatlandes Österreich war er schon mehrmals unterwegs. „Rund 15 000 Kilometer sind dabei schon insgesamt zusammengekommen“, erzählt er.

Sein Beweggrund: Meditation

Für ihn sei es hauptsächlich das meditative Dahingehen, was ihn immer wieder zum Pilgern bewege. „Aber auch das Interesse für Kultur und Sport spielen eine große Rolle bei mir sowie der religiöse Aspekt“, sagt der einstige Gymnasiallehrer für Latein und Geschichte. Sein Interesse für Kultur habe schon oft dazu geführt, dass sich mancherorts Menschen um ihn versammelten, um seinen Ausführungen über Kunst oder Geschichtliches zu lauschen, erzählt der aktive Senior.

Aktiv und sportlich, das sei er schon immer gewesen. „Mit einem Schüler habe ich mal die USA von West nach Ost – von San Francisco nach New York – mit dem Rad durchquert. Rund 5000 Kilometer waren das“, berichtet er. Nach den tiefgreifendsten Erlebnisse gefragt, hat er keine Antwort parat. „Auf einer Pilgerreise gewinnt man so viele Eindrücke, ich schreibe sie für mich in ein Tagebuch“, erzählt er. „Wenn Leute zu Hause etwas von meinen Reisen wissen möchten, lese ich mein Tagebuch vor“, sagt Rudolf Wakonig und lächelt verschmitzt. Seine Tagebücher, die würden viele schöne Geschichten enthalten. Unter anderem würden sie von interessanten Begegnungen mit anderen Pilgern handeln. „Mit manchen hat man dann auch länger Kontakt“, erzählt er.

Seine Devise: Einfach drauf los

Seine ersten Eindrücke vom Nordosten Deutschlands: „Die Leute hier sind sehr freundlich und hilfsbereit.“ Und es sei ganz anders, hier zu pilgern als beispielsweise im Süden oder gar in Spanien. „Hier ist man allein auf dem Weg unterwegs“, meint er. In Grimmen aber zeigt sich dann: Allein ist er nicht unterwegs auf der Via Baltica in Vorpommern. Denn in der einzigen Pilgerherberge der Trebelstadt, jene stellt die Evangelische Kirchengemeinde, haben sich bereits vor seinem Eintreffen drei Frauen angemeldet, wie er vor Ort erfahren hat. Ein Pensionszimmer sei aber schnell gefunden gewesen.

Rudolf Wakonig plant seine Pilgertouren nicht im Detail, er melde sich nicht vorher in einer Unterkunft an, berichtet er. Das habe auch schon zur Folge gehabt, dass er unter freiem Himmel die Nacht verbracht habe. Lediglich Start, Ziel und die Route würden feststehen. „Ich bereite mich nicht groß vor“, erzählt er. Belesen würde er sich aber im Vorfeld über einzelne Städte auf seinem Weg. „Ich freue mich auf die historisch interessanten Städte, wie Rostock und Lübeck, auch Fulda und Ulm“, sagt er.

Und was macht der 72-jährige Österreicher, wenn er nicht pilgert? „Ich gehe jeden Tag auf die Berge“, antwortet er. Und reisen würde er sehr gern – besonders nach Indien, wo er schon sehr viele Mal gewesen sei. Ein weiteres Mal steht auf seinem Plan, ebenso wie weitere Pilgertouren.

Von Anja Krüger