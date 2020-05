Mit bunten Steinen wollen Grimmener gute Wünsche verbreiten

Grimmen

Bunte Steine, gute Wünsche, gute Laune. Der Anfang ist gemacht: Manuela und Mila Scheel haben begonnen, am Grimmener Schwanenteich eine Kette aus bunt-bemalten Steinen zu legen. „Bleibt gesund!“, wünschen sie damit beispielsweise und „Wir halten zusammen“.

„Liebe Kinder, liebe Spaziergänger, malt doch zu Hause einen Stein an und legt ihn dazu“, fordern die beiden auf einem Zettel daneben die Vorbeikommenden auf. So wollen sie die Welt ein bisschen bunter machen und Hoffnung in der Corona-Zeit geben. Und die beiden sind sehr gespannt, wie lang die Steinschlange um den Schwanenteich wohl werden wird. Deshalb wünschen sie sich auch, dass keine Steine weggenommen werden.

OZ-Leserin: Tolle Sache

„Das ist eine ganz tolle Sache, das zaubert bestimmt ganz vielen Spaziergängern ein Lächeln ins Gesicht, sagt OZ-Leserin Doris Lembke aus Zarrentin, als sie auf die Aktion aufmerksam wird. In Stralsund habe sie bei einer ähnlichen Aktion selbst schon an die 30 Steine hingelegt. Dass es so etwas jetzt auch in Grimmen gibt, wo sie jahrelang zu Hause war, findet sie besonders toll.

Um die Osterzeit sind in diesem Jahr an vielen Orten diese bunt bemalten Steine hingelegt worden, um Hoffnung und Beistand in der Corona-Zeit zu geben. Sie sollten gesucht, gefunden und an anderen Orten wieder neu hingelegt werden, damit sie auch andere inspirieren. Ursprünglich wurde mit diesen Steinen das Symbol des Felsens vor dem Grab Jesu symbolisiert, der am Ostersonntag bei seiner Wiederauferstehung weggerollt war und so die Hoffnung darstellt.

Nachmachen erwünscht

In Grimmen möchten die beiden Initiatoren aber, dass die Steine möglichst lange liegen bleiben und immer mehr dazu kommen. Also, ein paar hübsche Steine – egal ob groß oder klein – sind schnell gefunden. Und dann ran an Farben und Pinsel. Egal ob mit guten Wünschen oder einfach nur bunten Farben versehen – sie bringen bestimmt gute Laune. Nur wasserfest muss das Ganze sein.

Von Almut Jaekel