Mit dem Dirtbike durch den Grimmener Skater-Park fliegen 

Grimmen

Langsam rollt Dominik Lindemann mit seinem Dirtbike ein Hindernis im Grimmener Skater-Park runter. Dann tritt er plötzlich explosiv in die Pedalen und rast auf die nächste Schanze zu. Der Absprung: Mit seinem Bike katapultiert sich der 21-jährige Trebelstädter in die Lüfte. Die Hände verlassen den Lenker und er berührt mit den Fingern den Vorderreifen.

Wenige Sekunden später landet er wieder auf dem Boden. Einer von vielen Tricks, die der junge Mann mit seinem Dirtbike draufhat. Seit vier Jahren betreibt der Grimmener die angesagte Trendsportart. Viele Stunden verbringt er so im Grimmener Skater-Park. Der OSTSEE-ZEITUNG gab er einen Einblick in diesen total verrückten Sport.

Anzeige

Was ist eigentlich ein Dirtbike?

Bei einem Dirtbike steht weniger das Fahren im Vordergrund, vielmehr geht es hier um Action, Spaß und spektakuläre Tricks in Bike-Parks oder auf oder auf der Straße.Vom Aufbau her sind sie genau zwischen BMX-Rädern und Mountainbikes angesiedelt: Flache, aber lange und sehr stabile Rahmen mit tief angesetztem Sattel bieten viel Bewegungsfreiraum bei Sprüngen und Tricks. An der Front arbeitet meist eine robuste Federgabel und die lediglich 26 Zoll großen Laufräder erlauben spielerisches Handling und maximale Wendigkeit.Um in allen Arten von Gelände eingesetzt werden zu können, verfügen Dirtbikes in der Regel über eine solide Kettenschaltung und mindestens eine hydraulische Scheibenbremse, meist hinten – optional auch vorne. Die Optik darf gerade bei solchen Bikes natürlich nicht zu kurz kommen. „Jedes Dirtbike hat seinen ganz eigenen Style und wird somit zum Unikat“, erklärt Dominik Lindemann.

Weitere OZ+ Artikel

Prellungen und Schürfwunde: Kein Sport für Zartbesaitete

Und die Fahrer, wie Dominik Lindemann, holen aus ihren Dirtbikes alles raus. „Ich habe vor vier Jahren mit dieser Sportart begonnen. Zuvor bin ich bereits drei Jahre BMX gefahren“, erzählt er und beschreibt: „Für mich ist es ein Ausgleich zum Alltag. Ich nutze jede freie Minute und übe im Skater-Park neue Tricks.“ Und wie man sich vorstellen kann, klappen solche Kunststücke nicht immer auf Anhieb. „Man muss ganz klar sagen, dass Stürze einfach dazugehören. Bis dato habe ich mir noch nichts gebrochen, aber Prellungen und Schürfwunden trägt man sehr häufig davon“, erklärt er.

Aber dies nehmen die positiv verrückten Dirtbiker in Kauf. „Ich schaue mir auf Youtube viele Videos von anderen Fahrern an und dann probiert man es eben aus und kreiert für sich selber neue Elemente“, sagt er.

Dominik Lindemann : „Einmal im Jahr braucht man neue Reifen “

Und damit solch ein Bike auch den Anforderungen entspricht, wird an den Show-Fahrrädern viel herumgeschraubt. „Ich habe mir das Bike selber aufgebaut und inzwischen mit Sicherheit über 2000 Euro in das Hobby gesteckt“, sagte er. Dies liegt insbesondere am hohen Verschleiß der einzelnen Teile. „Also mindestens einmal im Jahr brauche ich neue Reifen. Durch starke Bremsungen und Drehungen hat man eine hohe Abnutzung des Profils. Ich pumpe die Schläuche mit 4,5 Bar auf. Aber dies handhabt jeder anders und es kommt auch immer auf den jeweiligen Untergrund an“, erklärt er.

Das Dirtbike hat sich Dominik Lindemann in liebevoller Handarbeit aufgebaut. Inzwischen investierte er über 2000 Euro in das Hobby. Quelle: Raik Mielke

Dies sollte sich im Grimmener Skater-Park ändern

Und eben dieser Untergrund ist im Grimmener Skater-Park nicht der Beste. „Die Anlage ist für eine Stadt wie Grimmen super und man hat diverse Möglichkeiten, sein Hobby auszuüben“, betont Dominik Lindemann.

Jedoch wurde der Untergrund schon häufig ausgebessert, so dass man kaum noch eine glatte Fläche vorfindet. „Dies führt häufig zu Stürzen, weil man wegrutscht. Es würde mich total freuen, wenn die Stadt in diese Anlage in den nächsten Jahren noch etwas investiert und sie wieder so richtig auf Vordermann bringt“, sagt der 21-Jährige.

Zudem wünscht sich der Grimmener den einen oder anderen Papierkorb auf der Anlage, auf der sich auch ein Volleyballfeld, Tischtennisplatten und ein Street-Basketballfeld befinden. „Viele jüngere Leute schmeißen ihre Glasflaschen oder anderen Müll hier einfach hin. Ich selber bin bei einem Sturz bereits auf einer Glasscherbe gelandet. Dies ist einfach nur Mist und es besteht dadurch eine enorme Verletzungsgefahr“, betont der junge Mann.

Lesen Sie auch

Von Raik Mielke