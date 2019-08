Grimmen

Eine perfekte kleine Tour in Familie mit Fahrradanfängern können wir von Grimmen aus empfehlen: Von der Innenstadt eine 7,7, Kilometer lange Rundtour über Hohenwieden, bei der große und kleine Fahrradfreunde auf ihre Kosten kommen.

Vom Marktplatz aus geht es über die Bahnhofstraße westwärts. Wenn die Motivation noch nicht ausreicht, kann man sich in der Milchbar mit einem Eis stärken. Auf dem Radweg immer entlang der Tribsseser Straße und schnurstracks geradeaus bis nach Hohenwieden wird dann geradelt. Im dortigen Dorf leben und arbeiten betreute Erwachsene. Und es lohnt sich abzusteigen: Holzskulpturen aus dem jährlichen Bildhauersymposium sind überall zu bestaunen, Rinder grasen auf den Wiesen, es gibt einen Hofladen mit Bio-Produkten, aber auch mit Dingen, die in den Werkstätten der Betreuten in Hohenwieden entstanden. Und im „Café Quh“ können sich hungrige Radler stärken. Beide Einrichtungen sind mittwochs bis sonntags von 14 bis 17 Uhr geöffnet. Wenn es den Kindern langweilig wird, können sie auf den Spielplatz direkt vor dem Café toben.

Gut gestärkt wird kräftig in die Pedale getreten: Über eine Plattenstraße – zugegeben, es ist etwas holprig – und vorbei an Wiesen und Feldern bis zur Grellenberger Straße. Dort an der Kreuzung weist ein Schild darauf hin, dass es nur noch 2,5 Kilometer bis zurück in die Innenstadt sind.

Almut Jaekel