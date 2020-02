Mit dem Heli in die Klinik: Das fliegende Baby von Hiddensee

Hiddensee/Greifswald

Es geschah am Morgen des 7. Januar, als Yvonne Zehner etwas passierte, das sich wohl keine Schwangere zu einem so frühen Zeitpunkt wünscht: Ihre Fruchtblase platzte. Dabei war die 40 Jahre alte Frau erst in der 33. Schwangerschaftswoche. Durchschnittlich dauert es 40 Wochen, bis ein Baby geboren wird. Zudem wohnt Yvonne Zehner auf der Insel Hiddensee. Ein Krankenhaus, das sich um Frühchen kümmern könnte, gibt es dort weit und breit nicht. „Mir war klar, dass ich unbedingt nach Greifswald wollte, da die Frühchenstation dort beste Bedingungen bietet“, sagt sie. Doch wie sollte sie dort hinkommen?

Offshore-Helikopter holt Schwangere von der Insel

Zunächst informierte die Familie Inselarzt Dr. Ulf Müller, bei dem sie sich bestens aufgehoben fühlt, wie Yvonne Zehner betont. Dr. Müller telefonierte umgehend mit der Rettungsleitstelle, die sich jedoch zu diesem Zeitpunkt nicht in der Lage sah, einen Hubschrauber zu schicken. Die Insulaner wussten jedoch, dass in Güttin auf Rügen der Hubschrauber stationiert ist, der die Offshore-Windparks absichert und in Notfällen auch für andere Einsätze abrufbar ist. Flugs schickte also die Rettungsleitstelle den „Northern HeliCopter 2“ in diesen besonderen Einsatz. Und der große Helikopter machte mächtig Eindruck auf der kleinen Insel. „Es war ein bisschen wie im Film. Das Team aus Güttin war super, ich bin ihnen sehr dankbar“, sagt Yvonne Zehner.

Dabei war die Situation für die junge Mutter und ihren Mann keine ganz neue. „Dadurch, dass wir das schon kannten, waren wir entspannter und sind mit einer gewissen Lässigkeit darangegangen“, sagt Ralf Zehner. Denn auch der Erstgeborene der Familie – Sohn Vito, der jetzt sieben Jahre alt ist – hatte sich zu früh angekündigt. In der 36. Schwangerschaftswoche platzte damals die Fruchtblase. Per Helikopter war die Schwangere von Hiddensee in das Stralsunder Klinikum gekommen, wo einen Tag später die Geburt eingeleitet worden war.

Nicht weit vom Wohnort der Familie entfernt, konnte der Helikopter „Northern HeliCopter 2“ in Vitte landen, um die Schwangere an Bord zu nehmen. Quelle: privat / Ralf Zehner

Möglichst langer Schutz im Mutterleib

Eine so schnelle Geburt wollte Yvonne Zehner dieses Mal verhindern. „Man möchte das Kind natürlich so lange wie möglich bei sich behalten“, sagt sie. Schließlich bilde sich das Fruchtwasser nach und jeder Tag im Schutz des Mutterleibes erhöhe die Chance auf eine normale Entwicklung des Babys. Nach den Untersuchungen gaben die Ärzte grünes Licht. Danach waren „nur Liegen und viel Ruhe angesagt“, so Yvonne Zehner.

Sich und das Kind zu schonen: Das gelang der Mutter recht gut. Schon eine Woche später, mit Beginn der 34. Schwangerschaftswoche, waren die größten Gefahren überstanden. Die Ärzte legten die Einleitung der Geburt auf den 17. Januar fest. „Ich wollte aber möglichst normal entbinden. So habe ich alle Tipps, die es zur Einleitung von Wehen gibt, befolgt.“ Die Bemühungen zeigten Erfolg. In der Nacht vom 16. auf den 17. Januar setzten die Wehen ein. Um 2.56 Uhr erblickte Charlotte Luna Marie gesund das Licht der Welt. „Bis zur Visite war ich wieder auf meinem Zimmer und konnte den Ärzten den Termin zur Wehen-Einleitung absagen“, sagt Yvonne Zehner augenzwinkernd.

Schnelle positive Entwicklung dank Brutkasten

Dass es gelang, ihr Baby zehn Tage länger im Bauch zu halten, sei für sie Gold wert. Mit einer Größe von 44 Zentimetern und einem Gewicht von 2360 Gramm gab die kleine Charlotte dann auch keinen Anlass für all zu große Sorgen. Um ihr den Start ins Leben leichter zu machen, musste sie dennoch für einige Tage in den Brutkasten. Auch eine Neugeborenengelbsucht zwang sie nochmals unter eine Phototherapielampe in die wärmende Box.

„Noch klappt nicht alles super. Den einen Tag trinkt sie gut, am nächsten Tag möchte sie nur schlafen“, erzählt die Mutter. Vergangenen Sonnabend konnten beide aus der Klinik entlassen werden. Mit dem Boot ging es zurück nach Hiddensee, wo der Papa und der große Bruder schon sehnsüchtig darauf warteten, das jüngste Familienmitglied im Zuhause willkommen zu heißen.

Yvonne Zehner mit Charlotte im Arm und dem großen Bruder Vito (7). Der hatte es bei seiner Geburt auch eilig. Mama Yvonne war damals mit dem Hubschrauber in das Stralsunder Krankenhaus gebracht worden. Quelle: privat / Ralf Zehner

Im Normalfall geht es per Boot und Auto in die Klinik

Auch wenn das nächste Klinikum für Schwangere von der Insel Hiddensee schwer zu erreichen scheint, ist Familie Zehner mit zwei Helikoptertransporten bei zwei Schwangerschaften die Ausnahme. „Die meisten schaffen es problemlos ins Krankenhaus. Nur fährt man hier eben nicht erst los, wenn die Wehen alle fünf Minuten kommen. Das kann man in der Stadt machen. Hier würde man mit dem Einsetzen der Wehen den Arzt informieren“, sagt Yvonne Zehner. Genau so hatte es die Familie auch geplant. „Auch wir hatten ein Boot in Reichweite und wären dann ins Auto umgestiegen“, sagt Ralf Zehner.

Dass man auch auf dem abgelegenen Eiland einer Schwangerschaft entspannt entgegensehen kann, bestätigen auch die Zahlen der neuen Erdenbürger. Jeweils sechs Babys konnte Hiddensee in den Jahren 2019 und 2018 begrüßen – 2017 waren es sogar zwölf neue Erdenbürger. In der Statistik der vergangenen 40 Jahre führen 1981 und 1983 mit jeweils 16 Babies die Tabelle an. 2002 gab es hingegen nur ein einziges Neugeborenes.

Wenn dann der schnelle Transport gefragt ist, ist die Mannschaft des Offshore-Helikopters gerne und mit viel Routine und Gelassenheit zur Stelle. „Wir sind auch in der Nordsee im Einsatz und transportieren dort öfter mal Schwangere von den vielen kleinen vorgelagerten Inseln auf das Festland“, erklärt der Pilot und Einsatzleiter Roland Koch. Im Fall von Yvonne Zehner dauerte der Transport von Hiddensee nach Greifswald nur zehn Minuten.

Lesen Sie auch:

Von Wenke Büssow-Krämer