Mit dem Pkw auf Pokémon-Jagd im Grimmener Volkspark

Grimmen

Im Volkspark spielen junge Männer mit einem Pkw verrückt: So lautete der Hinweis, der am Donnerstagabend gegen 23 Uhr im Polizeirevier Grimmen einging. Wie der Hinweisgeber informierte, fahre der Pkw mehrfach im Kreis auf einer Rasenfläche in dem Park.

Auf der Jagd nach Fantasiewesen festgefahren

Vor Ort stellten die Beamten dann einen VW Golf fest, der sich nahe des Springbrunnens festgefahren hatte. Der Fahrer des Pkw: Ein 18-Jähriger aus der Gemeinde Papenhagen. Im Pkw saßen wohl zwei weitere junge Männer – ein 18-Jähriger aus der Gemeinde Wendisch Baggendorf und ein 19-Jähriger aus Grimmen.

Wie die Drei gegenüber den Polizisten angaben, hätten sie „ Pokémon Go“ gespielt. In dem Spiel können die Spieler per Smartphone virtuelle Fantasiewesen – Pokémon – fangen, weiterentwickeln und in virtuellen Kämpfen gegeneinander antreten lassen.

Schlechtes Gewissen sorgt für nächtlichen Arbeitseinsatz

Am Freitagmorgen waren die Spuren der Pokémon-Jagd deutlich zu sehen. Obwohl die jungen Männer noch in der Nacht mit Harken anrückten, um die Rasenfläche zu glätten. Quelle: Anja Krüger

Die Jagd gestaltete sich anscheinend nicht so einfach. Am Freitagmorgen zeugten noch diverse Reifenspuren von der wilden Jagd. Ein klein wenig schlechtes Gewissen hatten die jungen Männer dann aber wohl doch.

Wie ein Spaziergänger am Freitagmorgen erzählte, kamen die drei Pokémon-Jäger später noch einmal in den Park. Diesmal zu Fuß und mit Harken, um die Rasenfläche zu glätten.

Am Pkw entstand laut Polizei kein Schaden. Der Schaden an der Rasenfläche wird auf circa 500 Euro geschätzt

Alkohol getrunken oder Drogen genommen hatten die jungen Männer wohl aber nicht.

Lesen Sie auch:

Von Anja Krüger