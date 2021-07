Horst/Jager

Der Physiker Thomas Meyer ist ein Urgestein der Bürgerschaft und ein Ur-Greifswalder. Und er ist auch ein Fotograf, der schon viele Ausstellungen bestritten hat. Die aktuelle unter dem Titel „Dem Himmel so nah“ ist in der Horster Kirche zu sehen, die auf dieser Radtour erreicht wird.

Erste Station ist Wackerow: Von diesem Dorf geht es Richtung Groß Petershagen. Wir biegen nach Klein Petershagen ab, einem kleinen Örtchen mit vielen Eigenheimen an der Dorfstraße. Am Ende der Langen Straße wird ein von Bäumen gesäumter Feldweg erreicht. Es ist der Bahndamm der Strecke Greifswald-Grimmen-Tribsees, der über Wackerow, Petershagen und Horst führte. Diese wurde nach dem Zweiten Weltkrieg als Reparationsleistung für die Sowjetunion abgebaut. Heute verläuft hier ein Teilstück des baltischen Pilgerweges zur spanischen Stadt Santiago de Compostella (Via Baltica).

Schönes Ensemble mit Kirche und Pfarrhaus

Der letzte Teil des über den Rienegraben führenden Weges bis zu dem ersten Ort, dem lang gestreckten Gerdeswalde, ist asphaltiert. Etwa zweihundert Meter danach verlassen wir den Bahndamm und es geht vorbei an kleineren Bauerngehöften. Kurz hinter dem Horster Ortsschild befindet sich, schön gelegen, die Grundschule – ein typischer Bau der Kaiserzeit.

Sie bildet zusammen mit dem Pfarrhaus, der Kirche und dem sie umgebenden Friedhof ein eindrucksvolles denkmalgeschütztes Ensemble. An der Friedhofsmauer vorbei gelangen wir zum Dorfplatz und durch das vor einigen Jahren gründlich sanierte Friedhofstor zur auf einem Hügel gelegenen Kirche, mit deren Bau um 1300 begonnen wurde. Sie ist in der Regel geschlossen, aber man erhält den Schlüssel im Pfarramt oder bei der Familie Gruel.

Lebendiges Marienleben dargestellt

Im Innern der Kirche finden sich relativ gut erhaltene spätgotische Wandmalereien, die in den Jahren 1992 bis 1996 freigelegt wurden, darunter ein überlebensgroßer Apostelfries im Chorbereich. Aus der Zeit um 1500 stammen der spätgotische Schnitzaltar mit sehr lebendig gearbeiteten Szenen aus dem Marienleben und das Kruzifix an der Nordwand des Chores über einer Taufsteinkuppa aus Kalkstein aus der ersten Hälfte des 14. Jahrhunderts. Die Renaissance-Kanzel fertigte der Greifswalder Tischler Johannes Buggenhof.

Aus gleicher Zeit stammen die Gestühlswangen, auf denen die einzelnen Orte des Kirchspiels verzeichnet sind, sowie der „Frau-Pastorin“-Stuhl. Durch das Friedhofstor gelangen wir zurück auf den Dorfplatz. Gleich rechts neben dem Portal befindet sich das Kriegerdenkmal, das laut Inschrift an die im Ersten Weltkrieg „gefallenen Helden des Kirchspiels“ erinnert.

Wir fahren nun am Islandpferdehof vorbei nach Wendorf. Durch den Film „Spiel mir das Lied von Wendorf“ sorgte der Ort vor fast 25 Jahren für einiges Aufsehen. Damals kam der Ort mit seinen Bürgern sympathisch schräg rüber, heute wirkt er sehr normal. Am Ende des Ortes wohnt heute noch der Musiker und Schauspieler Thomas Putensen.

Zur Galerie Impressionen von einer Radtour, die an der schönsten Kirche des Greifswalder Umlands vorbeiführt.

Malerische Büdnerzeile

Nach einem weiteren Kilometer biegen wir Richtung Jager ab. Es ist nur ein kurzes Stück bis zur Kapelle und der dahinter liegenden Reihe von Büdnerhäusern mit zugehörigen Ställen und anderen Wirtschaftsgebäuden. Ein Stück entfernt stehen die Höfe der Bauern, an denen wir später vorbeikommen. Das gesamte Dorf gehörte seit dem Mittelalter Greifswald und dem dortigen Heilgeistspital.

Der Begriff Büdner (auch Kossaten genannt) kommt von Bude und bezeichnet Besitzer einer kleinen Landwirtschaft. In Jager waren das ein halber bis vier Hektar Land. So wie sich die malerische Katenzeile auf der linken Straßenseite heute präsentiert, entstand sie nach einer Neuaufteilung durch die Grundherren im 19. Jahrhundert. Auf der rechten Seite der Straße steht das Gebäude der früheren Greifswalder Stadtförsterei, es dient heute Wohnzwecken.

Ein Obstgarten wie in Starkow an der Barthe

Direkt neben der Kapelle wohnt die 1944 hier geborene Helga Jesse, die sich bestens mit dem Ort und seiner Geschichte auskennt. Ihre Großeltern väterlicherseits kauften 1909 den Hof in Jager für 14 000 Goldtaler, auf dem sie lebt. Das war sehr viel Geld, das erst einmal erwirtschaftet werden musste.

1930 wurden der Pferdestall und ein Schweinekoben, ein Verschlag für die Borstentiere, gebaut. Im Kuhstall standen drei Rinder. Das Ensemble ist gepflegt und erhalten. Besonders stolz ist Helga Jesse auf ihren schon vom Großvater angelegten Obstgarten mit alten Apfel- und Birnensorten: Pommerscher Krummstiel, Stralsunder Krummstiel, Roter Königsapfel, Gelber Astrachan, Kongressbirne (benannt nach dem Wiener Kongress), Roter Eiserapfel und, und, und. Alles, was der weit bekannte Obstgarten in Starkow habe, finde man auch hier, merkt Helga Jesse an.

Kapelle und Pilgerherberge

„Ich bin noch in Jager bis zur vierten Klasse zur Schule gegangen“, erzählt sie. Damit war in den 1960er Jahren Schluss. Die Schule wurde geschlossen, so wie jetzt die Grundschule in Horst.“ Heute wohnt in dem Schulgebäude eine Familie, die in den Neunzigern das marode Gebäude erwarb und sanierte.

Auch der Opernaleverein, der mit seinen Inszenierungen seit 2010 für Kultur in Vorpommern sorgt, hat in Jager seinen Sitz. Am Ende der Büdnerreihe wohnen der Vereinsvorsitzende Hans Henning Bär und seine Frau, die Regisseurin Henriette Sehmsdorf mir ihren Kindern. „Nach der Wende sind Leute hierher gezogen, die ganz bewusst aufs Land wollten“, bemerkt Helga Jesse. Das habe Jager gut getan, es lebe sich schön hier.

Das schönste Harmonium Mecklenburg-Vorpommerns

Die im Sommer tagsüber offene Jagersche Kapelle stammt aus dem 19. Jahrhundert, in der Fahne auf dem Gotteshaus steht 1830. „In der Zeit von Pfarrer Burmeister wurde die Kapelle grundlegend saniert“, erzählt Helga Jesse. In diesem Jahr wurden die neuen Fenster eingebaut. Viele hätten dafür gespendet.

Die Ausstattung der Kapelle ist schlicht. Mit den weiß gestrichenen Wänden lädt sie zur stillen Einkehr ein. „Zudem befindet sich auf einer kleinen Empore das schönste Harmonium Mecklenburg-Vorpommerns“, erklärt Helga Jesse und verweist auf die Schnitzereien am Instrument. Im Turm der Kapelle hängt eine kleine Glocke. Sie sei früher als eine Art Schandglocke bei Hochzeiten geläutet worden, wenn die Braut nicht mehr jungfräulich war. „Da müsste sie heute immer bimmeln.“

Die große Kirchenglocke hängt in einem stählernen Glockenstuhl neben der Kapelle und wurde 1789 vom Stralsunder Glockengießer Gottlieb Metzger (Inschrift) ursprünglich für die Horster Kirche gefertigt. Die älteste Grabstätte auf dem kleinen Kapellenfriedhof ist die der Schmiedefamilie Ohls. Das Gitter der Einfriedung soll einmal das Meisterstück des Schmieds gewesen sein.

Pilgerherberge auf dem Bauernhof

Auf der Straße geht es nun Richtung Groß Petershagen zu den früheren Bauernhöfen, die inmitten ihrer etwas über 100 Hektar großen Pachtungen errichtet wurden, als im 19. Jahrhundert eine Neuaufteilung des Landes vorgenommen wurde. 1880 waren es vier Bauernhöfe und ein Pachthof. Auf einem davon wohnt die Familie Petters, die Pilgern auf dem Jakobsweg Platz zum Übernachten anbietet.

An einem Neubau vorbei, der an die Zeiten der Landwirtschaftlichen Produktionsgenossenschaften erinnert, geht es weiter durch den Dammbruch nach Groß Petershagen und von hier zurück nach Greifswald.

Von Eckhard Oberdörfer