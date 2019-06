Grimmen

Mit bis zu 140 Kilometern in der Stunde rast die Drohne von Nico Leske (34) über die Stock-Cars förmlich hinweg. Der in Dersekow aufgewachsene Mann betreibt seit zwei Jahren eine der Trendsportarten. „Ich nehme an Drohnen-Rennen teil. Hierbei muss man einen Parcours möglichst schnell und fehlerfrei bewältigen“, erklärt der inzwischen in Frankfurt am Main lebende Nico Leske. Da der junge Mann immer wieder zu Besuch in der Region ist und natürlich die spektakulären Rennen im Grimmener Hexenkessel kennt, wollte er die packenden Duelle auf der Strecke einmal aus der Luft filmen. „Erste Versuche hatte ich bereits bei der ersten Veranstaltung in diesem Jahr. Jetzt hatte ich mich darauf vorbereitet und freue mich auf die Ergebnisse“, so der Drohnen-Pilot. Für die Besucher waren die waghalsigen Flugmanöver auf jeden Fall ein Spektakel.

Raik Mielke