Stralsund

„Stralsunds größter und schönster Neubau“ – so titelt das Stralsunder Tageblatt am 14. Oktober 1938, dem Tag der Indienststellung des Marinelazaretts Stralsund. Als erster Lazarettbau der Kriegsmarine seit dem 1. Weltkrieg stellt das heutige Helios Hanseklinikum ein monumentales Bauvorhaben seiner Zeit dar. Unter der Leitung des Berliner Regierungsbaumeisters a.D. Alfred Stieler (geboren 1903), der seinen Kollegen Ferdinand Streb (1907–1970) zur Erstellung eines Vorentwurfes heranzieht, erfolgt der erste Spatenstich am 28. Mai 1936.

Auf dem Gelände zwischen der Großen Parower Straße und dem Ufer des Strelasunds entsteht ein gigantischer Komplex mit mehreren Nebengebäuden. Die in Bezug auf Architektur und technische Ausstattung auf modernstem Niveau rangierende Anlage kann aufgrund ihrer horizontalen Fensterfronten und schmalen, vorgelagerten Balkone als lichtdurchflutet beschrieben werden und fügt sich trotz ihrer Monumentalität harmonisch in das Stadtbild ein. Die mehrgeschossige Stahlbeton-Skelett-Konstruktion in moderner Blockbauweise versehen Verkleidungen mit Bimsstein, weißen keramischen Platten und dunklen Rasteder Handstrichklinkern holländischen Formats. Dem 175 Meter langen und leicht gekrümmten Hauptgebäude sind dabei rückseitig nach Norden ausgerichtet drei rechteckig vorspringende Flügelbauten angelagert.

Möwe als Symbol der Freiheit

Ein wesentlicher Anteil der bauplastischen Ausgestaltung fällt den Entwürfen des Berliner Bildhauers Gerhard Schliepstein (1886–1963) zu. Die vollplastische, flügelschlagende Möwe aus eloxiertem Aluminiumguss an der Stirnseite des mittleren Nordflügels stellt sich mit einer Flügelspannweite von 3,00 Metern als raumgreifend dar und wird in einer Baukostenaufstellung mit 8.000 RM veranschlagt. Bei stilisierter Darstellung mit beinahe rechtwinklig erhobenen Flügeln richtet sich der Blick des Vogels gen links. Sein Gefieder ist deutlich herausgearbeitet und entwickelt sich erhaben vor einer mit mittelblauen Keramikfliesen verkleideten Aussparung der Wandpartie. Für den nahe des Meeres gelegenen Bau bestärkt die Möwe, als Symbol der Freiheit, die Charakteristik des Lazaretts als Ort der Abkehr.

Das zweite, dem symbolträchtigen Bauschmuck zuzurechnende Werk, ersinnt der Bildhauer Adolf Wamper (1901–1977). Das Hochrelief mit der abstrahierten Darstellung „Herakles, die Hydra zerschmetternd“, ausgeführt in Klinkerkeramik an der Westfront des nördlichen Kopfbaues, wird mit 19.000 RM gelistet und misst imposante sieben/drei Meter in Höhe und Breite. Die Wahl des dargestellten, mythologischen Sujets unterstützt die Demonstration von Stärke und Willen. Die Gemeinschaftsräume zieren bauzeitlich u.a. Wandmalereien des Starnberger Kirchenmalers Theodor Geyr (1895–1953). Der zivilen Nutzung wird das Klinikum am 4. Juni 1945 übergeben. Die Stralsunder Hefte für Geschichte, Kultur und Alltag präsentieren in ihrer diesjährigen Herbstausgabe einen Beitrag zu Gerhard Schliepstein.

Von Andrea Müller-Fincker