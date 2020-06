Grimmen

Zwei 17-Jährige wurden am Donnerstagmorgen bei einem Unfall in Grimmen leicht verletzt. Die Beiden waren auf einem Moped in der Bahnhofstraße unterwegs. Auf einem Gullydeckel rutschte das Kleinkraftrad weg.

Wie die Polizei informierte, waren der Fahrer aus der Gemeinde Splietsdorf und seine Sozia aus dem Grimmener Umland gegen 6.50 Uhr in der Bahnhofstraße aus Richtung Innenstadt in Richtung Bahnübergang unterwegs. Auf einem nassen Gullydeckel auf Höhe der Kreisverwaltung rutschte dem 17-jährigen Fahrer das Kleinkraftrad dann weg und es kam zum Sturz.

Anzeige

Den Schaden am Moped schätzte die Polizei auf circa 400 Euro.

Weitere OZ+ Artikel

Lesen Sie auch

Von Anja Krüger