Elmenhorst

Vor kleinen Äpfeln habe er zurzeit mehr Angst, als vor Corona. Senior-Chef Klaus Derer von der Elmenhorster Mosterei hat seinen Humor nicht verloren. Auch wenn die Ernte seiner Kunden in diesem Jahr eher schlecht ist.

Die Äpfel sind kleiner und tragen durch die lang anhaltende Trockenheit und durch die späten Fröste im Frühjahr weniger Saft in sich und es scheint, als werde das Jahr 2020 ein genauso mieses Jahr wie 2017 und 2019. Trotzdem stehen die modernen Maschinen in Elmenhorst nicht still und der Chef sagt: „Auch kleine Früchte bringen gute Säfte. Man benötigt eben nur ein paar mehr von ihnen.“

Anzeige

Johannes Derer presst auch aus kleinen Äpfeln Säfte. Quelle: Carolin Riemer

Weitere OZ+ Artikel

Vormittags Früchte pressen. Nachmittags Flaschen füllen. Den Arbeitsablauf hat das Virus bei Familie Derer nicht durcheinandergebracht. Pro Stunde wandern durchschnittlich drei Tonnen Obst in die Presse. Bei Familie Derer gibt es keine Zusätze oder Konservierungsstoffe in den Säften. Alles pur. Alles Natur. Doch während sonst 100 Kilogramm Äpfel etwa 75 Liter Saft ergeben, kommen die erfahrenen Moster durch die Qualität der Früchte in diesem September nicht an diesen Wert heran. Manch ein Apfel, den Birgit Derer aussortiert, ist gerade einmal so groß wie eine Walnuss und hat den Namen Apfel noch nicht wirklich verdient.

Mosterei Süderholz bleibt in diesem Jahr geschlossen

In diesem Jahr kommen auch mehr Kunden aus Süderholz und geben ihre Früchte ab, um sie gegen reine Säfte einzutauschen. Ihnen bleibt auch kaum etwas anderes übrig.

In der Süderholzer Mosterei stehen durch die strengen Hygieneregeln bedingt durch die Corona-Pandemie nämlich die Maschinen still. Eine Bandansage auf dem Anrufbeantworter teilt das den Kunden mit, bedauert die derzeitige Situation und bittet um Verständnis. Auch bei Familie Derer in Elmenhorst hat man sich auf das Virus eingestellt. Desinfektion. Maskenpflicht. Abstand. Auf dem großen Hof ist das kein Problem für die Kunden.

Ende August war die Elmenhorster Mosterei ausverkauft

Von Corona habe die Elmenhorster Mosterei eher wenig mitbekommen, sagt Klaus Derer: „Zu Beginn wurden zwar sämtliche Bestellungen storniert. Doch dann, als die Urlauber wieder kommen durften, orderten unsere Kunden Unmengen an Säften, sodass wir Ende August ausverkauft waren.“ Nun liefern die heimischen Gärtner Nachschub, auch wenn Johannes Derer eine vorsichtige Vermutung äußert: „Ich glaube, wir haben in diesem Jahr weniger Kunden, weil ihnen die kleinen Früchte peinlich sind.“ Diese Scham würde Familie Derer ihnen gern nehmen.

Norbert Stamer aus Greifswald geht mit gutem Beispiel voran. Der 77-Jährige sagt zwar, dass es sich wohl um seine schlechteste Ernte seit 1977 handelt, trotzdem möchte er nicht auf den Saft verzichten. Etwa 40 Kilogramm hat er aus seinem 400 Quadratmeter großen Schrebergarten mitgebracht: „Ich habe geerntet, bevor die Stare kommen“, sagt er augenzwinkernd. Seinen Pflaumenbaum hätten die Vögel nämlich rigoros geplündert. „Keine Seltenheit“, sagt Klaus Derer. So viele Stare wie in diesem Jahr habe er noch nie gesehen. Er wünscht sich allerdings, dass Gartenbesitzer auch immer ein paar Früchte im Baum lassen: „Die Viecher finden doch sonst nichts mehr zum Fressen.“

Apfel-Trester als Notversorgung für Wildtiere im Winter

Und genau für diesen Fall verschlägt es auch Jäger Gerhard Depka von Prondzinski regelmäßig in die Mosterei nach Elmenhorst. Für die Notzeit im Winter, und wirklich nur diese Notzeit, hole er in einem großen Anhänger Apfel-Trester ab. „Rehe und Wildschweine sind ganz wild auf die ausgepresste Maische und riechen sie schon von Weitem.“ Bis zum Winter lagert der Jäger aus Miltzow den Trester ein.

Klaus Derer (l.) und Gerhard Depka von Prondzinski. Quelle: Carolin Riemer

„Es ist aber wirklich nur für die Notzeit im Winter. Nicht, dass meine Kollegen denken, ich füttere unsere Waldtiere“, betont der 72-Jährige, der seit nunmehr acht Jahren die Reste aus Elmenhorst abholt.

Von Carolin Riemer