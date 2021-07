Motorradfahrer kracht bei Grimmen gegen Transporter und wird schwer verletzt

Grimmen

Ein 23 Jahre alter Motorradfahrer ist in Grimmen (Landkreis Vorpommern-Rügen) mit einem Transporter zusammengestoßen und schwer verletzt worden. Ersten Erkenntnissen zufolge wollte ein 41-Jähriger am Dienstagabend mit seinem Fahrzeug eine Kreuzung überqueren, übersah dabei aber den von rechts kommenden Motorradfahrer, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Das Motorrad krachte gegen den Transporter. Der 23-Jähriger erlitt schwere Verletzungen und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus nach Greifswald gebracht.

Von RND/dpa