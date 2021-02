Müllgebühren um 15 Prozent rauf? Kreistag Vorpommern-Rügen stimmt dagegen

Stralsund/Grimmen

Der Kreistag Vorpommern-Rügen hat am Montagabend in Grimmen überraschend gegen die geplante Erhöhung der Abfallgebühren gestimmt. Damit bleibt die bisher gültige Regelung in Kraft. Im Raum stand eine Zunahme um 14,55 Prozent. Begründet wurde das Vorhaben mit steigenden Betriebs-, Personal- und Entsorgungskosten. Zudem fallen im Landkreis immer größere Mengen Rest- und Biomüll an.

Die entsprechende Vorlage fand im Finanzausschuss im November nach einiger Diskussion und Erörterung noch eine klare Mehrheit. Nun gab es nur 26 Ja-, aber 33-Nein-Stimmen, vor allem aus den Reihen der CDU sowie der Fraktion der Bürger für Stralsund-FDP.

Biomüll werde „quer durch den Landkreis“ gefahren

Norbert Schöler (CDU) kritisierte: „Die Einführung der Biotonne ist sicher eine gute Sache, daran sollte festgehalten werden. Durch den Abfallbetrieb wurden die Tonnen aber kostenfrei zur Verfügung gestellt. Viele Grundstückseigentümer nutzen das, was zu einer Kostensteigerung von einer Million Euro führt.“ Anstatt dass der Biomüll zuhause selbst kompostiert wird, werde er nun „quer durch den Landkreis“ gefahren. „Die Ökobilanz hängt da ganz schön durch“, meinte Schöler.

Christiane Latendorf, Fraktionsvorsitzende der Linken, merkte an, dass sich ihre Partei von Torsten Ewert, dem Leiter des kreiseigenen Betriebes Abfallwirtschaft, ausführlich über die Gründe für die geplante Erhöhung informiert habe. Sie sei überzeugt, dass alles korrekt zugehe und Herr Ewert auch in Zukunft „keine goldenen Radkappen“ an seinem Wagen haben werde. Allerdings seien in der Coronazeit die Bürger schon stark belastet, so dass es jedem Fraktionsmitglied überlassen war, wie sie oder er abstimmen möchte. Letztlich fiel das Ergebnis bei den Linken uneinheitlich aus.

Kerth: 15 Prozent hört sich viel an, aber...

„15 Prozent hört sich viel an, aber für eine vierköpfige Familie würde das nur etwa einen Euro pro Monat mehr bedeuten“, warb Landrat Stefan Kerth (SPD) noch für die Vorlage. Er wies darauf hin, dass der Abfallbetrieb zwar nicht scheitern werde, sollte die Vorlage keine Mehrheit finden. Eine Erhöhung zu einem späteren Zeitpunkt werde aber noch deutlicher ausfallen.

„Ich finde es schade und habe mir ein anderes Ergebnis gewünscht“, kommentierte Eigenbetriebsleiter Ewert das Abstimmungsergebnis. „Nun muss ich neu kalkulieren.“ Vielleicht muntert ihn der Redebeitrag des neuen Kreistagsmitglieds Christian Ehlers (CDU) auf, der den Platz von Parteikollegin Kathrin Meyer einnimmt. Er zollte dem Unternehmen „große Anerkennung“ für die geleistete Arbeit und bat darum, dass Ewert dies auch an seine Mitarbeiter weiterleitet.

Von Kai Lachmann