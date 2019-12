Musikalischer Senior aus Stahlbrode

Reinberg

In Kolbow wurde Reinhold Bartels einst geboren, besuchte in Zierow die Schule. Agrotechniker erlernte der Senior, war Lehrer und Lehrmeister in der Betriebschule des Volkseigenen Gutes Oberhinrichshagen in Stahlbrode. Bartels war auch Fahrschullehrer. „Ich habe mir im Ort ein Haus gebaut", erzählt der Vater von einem Kind und zwei Enkeln. Seine größten Hobbys sind Musik und Tanz. „Ich mag dem Tanz besonders gerne und deshalb fahre ich jede Woche nach Brandshagen zur Tanzschule mache mit beim Line Dance", erzählt Reinhold Bartels. Aber es gibt noch ein Hobby mit dem der lebenslustige Senior bekannt geworden ist. Es ist die „Boddendisko" mit der heute 81-Jährige viel Freude bereitet. „Nicht umsonst heißt es doch, wer rastet, der rostet, also ist es doch schön, wenn man etwas Sinnvolles macht", meint er.

Von Walter Scholz