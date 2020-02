Hohenwieden

Zum Konzert der Meisterklasse für das Musikinstrument Viola lädt die SOS-Dorfgemeinschaft Hohenwieden am Freitag, den 21. Februar, um 19.30 Uhr ein. Die Meisterklasse für Viola wird von Professor Erich Wolfgang Krüger geleitet.

Bratschisten aus Weimar üben eine Woche lang am Sund

Musikgymnasiasten des Weimarer Schlosses Belvedere, Studenten oder Profi-Musiker, die sich für den Meisterkurs der Stralsunder Brahmsgesellshaft bewarben, arbeiten eine Woche lang intensiv in Stralsund an der Perfektionierung des vorbereiteten Programms, das vom Barock über Klassik und Romantik bis zur klassischen Moderne alle Standardwerke der Viola-Literatur enthält. Ludmilla Kogan begleitet die Bratschisten der Meisterklasse am Klavier.

SOS-Dorf zum 7. Mal ausgewählt

Herausragende Leistungen dieses arbeitsreichen Kurses werden zum Ende der Woche einem breiten Publikum vorgestellt. Zum siebten Mal ist Hohenwieden als Austragungsort für die Krüger-Eleven ausgewählt.

Es empfiehlt sich, vorab in Hohenwieden anzurufen und sich ein Ticket zu reservieren. Das Theatercafe öffnet ab 18.30 Uhr und bietet einen Imbiss an.

Tickets: 038326 / 65440, werktags 8 bis 16.30 Uhr

Von Almut Jaekel