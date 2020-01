Stralsund

Zum Schluss gab es stehende Ovationen für Holger Brydda, der mit seinem Enkel alleine auf der Bühne des Löwenschen Saales im historischen Stralsunder Rathaus stand. Und als der scheidende Chef des Wasserstraßen- und Schifffahrtsamtes in den vollen Saal rief – „ich mach jetzt den Abflug zu meinen Enkelkindern“ – da flogen von allen Seiten Papierflieger in Richtung Bühne, während die Beatles aus den Lautsprechern dazu „Hello, goodbye“ schmetterten.

Nach 16 Jahren und 11 Monaten hatte der Leitende Direktor des Wasserstraßen- und Schifffahrtsamtes (WSA) Stralsund am 6. Januar offiziell sein Amt an Nachfolger Stefan Grammann übergeben. Viele waren gekommen – seine Frau, Tochter, Sohn und zwei Enkelkinder, Weggefährten, Mitarbeiter, Vorgesetzte, Geschäftspartner, Bundestagsabgeordnete aus Mecklenburg und Vorpommern und auch ein Landesminister, um Holger Brydda würdig zu verabschieden.

Verantwortung für mehr als 930 Kilometer Fahrwasserrevier

Die große Gästeschar im bis auf den letzten Platz besetzten Rathaussaal machte zweierlei deutlich – die Bedeutung des WSA Stralsund für den Ostseeanrainer Mecklenburg-Vorpommern und die große Wertschätzung für die Arbeit, die der 62-jährige Behördenleiter in seiner Amtszeit geleistet hat.

In den knapp 17 Jahren trug Brydda Verantwortung für über 930 Kilometer Fahrwasserrevier vom Leuchtturm Buk bei Kühlungsborn bis zur polnischen Grenze. Zur WSA-Flotte, die in diesem Bereich operierte, gehören das Mehrzweckschiff „ Arkona“ sowie zwei Vermessungsschiffe und sechs Tonnenleger.

Holger Brydda, Leiter des Wasser- und Schifffahrtsamtes Stralsund, Karl-Albert Stüwe, Leiter des WSA-Bauhofes auf dem Dänholm, und Oberbürgermeister Alexander Badrow begutachten eine frisch lackierte Tonne (v. l.). Quelle: Jörg Mattern

Der Seeverkehr entlang der Küste wird von der Verkehrszentrale in Warnemünde überwacht. 15 Leuchtfeuer weisen den Weg, darunter sechs denkmalgeschützte Leuchttürme sowie schwimmende und feste Seezeichen. Und – darauf legt Holger Brydda großen Wert: „Nur mit meinen zuletzt 300 Mitarbeitern, die mit mir durch alle Höhen und Tiefen meiner Dienstzeit gegangen sind, waren alle unsere Aufgaben auch lösbar.“

Idee fürs Studium Küstenbauingenieur war eher ein Zufall

„Ich habe viel Glück gehabt im Leben, bin gewissermaßen an Kreuzungen, wo neue Richtungen eingeschlagen werden mussten, immer richtig abgebogen“, sagt der Schleswig-Holsteiner Holger Brydda über sich selbst. Am Gymnasium in Schleswig das Abitur abgelegt, stand schon bald die erste Richtungsentscheidung an. „Zufällig kursierte in der 13. Klasse ein Flugblatt in der Schule, das für ein Studium in der Richtung Küstenbauingenieur warb.“ Und der Abiturient fand den technischen Hintergrund dieses Berufs sofort spannend und nahm ein Studium in Hannover auf.

Sein Studium dauert nach eigenen Angaben etwas länger, denn in diese Zeit fallen auch die Familiengründung und die Geburten von Tochter und Sohn. Nach Studium und Referendariat fängt der frischgebackene Ingenieur sein Berufsleben in der Wasser- und Schifffahrtsdirektion Hannover an, war hier für Talsperren verantwortlich.

Als Vertreter der Wasser- und Schifffahrtsverwaltung arbeitet Holger Brydda schon 1989 im Bonner Verkehrsministerium an der Ausarbeitung des Bundesverkehrswegeplanes mit. Die Vereinigung von Bundesrepublik und DDR ist da schon greifbar nahe.

Bei Ausbau des Mittellandkanals dabei

Der Umbruch, den die Wendezeit mit sich bringt, ist für Brydda eine spannende Zeit. „Da war so viel Zuversicht in die Zukunft und wir verfügten über nahezu unbegrenzte Ressourcen“, sagt er. Bereits kurze Zeit später ist er in der Wasser- und Schifffahrtsverwaltung Helmstedt dabei, als Sachbereichsleiter die von ihm mitgeplanten Millionen D-Mark in die Praxis umzusetzen. „In Helmstedt wurde der Ausbau des Mittellandkanals verantwortet“, sagt er unter Hinweis auf Deutschlands längste künstliche Wasserstraße und wichtige West-Ost-Verbindung.

Verantwortung hat Holger Brydda nie gescheut und neuen Aufgaben gegenüber ist er stets aufgeschlossen. Im niedersächsischen Verden an der Aller übernimmt er sein erstes Amt in der Wasser- und Schifffahrtsverwaltung. Doch den Ingenieur mit den Schleswig-Holsteiner Wurzeln zog es eigentlich an die Küste. Und die Gelegenheit, seinen Traum wahr werden zu lassen, bot sich, als in Stralsund der Dienstposten Falk Meyers frei wurde, dem Gründungsleiter des Wasserstraßen- und Schifffahrtsamtes Stralsund.

Familie wagte Neustart in Stralsund

Im Herbst 2002 fuhren Holger Brydda und seine Frau in den Urlaub an den Strelasund, die Gegend zu erkunden. Die Hansestadt und ihr Umland überzeugten. Im Ergebnis beschloss die Familie, einen Neustart in Stralsund zu wagen. Brydda bewarb sich und wurde Leiter des WSA Stralsund. Für seine Familie anfangs keine leichte Zeit. Nicht nur weil das Amt mit seiner gewaltigen Ausdehnung weite Wege und großen Einsatz erforderte. Frau und Kinder blieben zunächst noch in Hannover. „Die Kinder sollten ihren Schulabschluss in vertrauter Umgebung machen“, sagt Brydda.

Wie groß die Aufgaben waren, die Holger Brydda in seiner Amtszeit angepackt hat, wird auf der Verabschiedung im Stralsunder Rathaus deutlich. Für seinen Chef, Professor Hans-Heinrich Witte, Präsident der Generaldirektion Wasserstraßen- und Schifffahrt, bot sich Gelegenheit, den Blick noch einmal auf die Entwicklung des WSA Stralsund in den letzten 17 Jahren zu richten: „Holger Brydda hat den Aufbau des Amtes vollendet. Als Kapitän seiner Mannschaft musste er nicht unbedingt selbst die meisten Tore schießen, aber dafür sorgen, dass sie geschossen werden.“

Der „erste Spatenstich“ für die Vertiefung des nördlichen Peenestroms erfolgte per Knopfdruck. Am Drücker (v.l.): Sebastian Schröder, Staatssekretär im Verkehrsministerium MV, Karin Roth, Parlamentarische Staatssekretärin im Bundesverkehrsministerium; Hans-Heinrich Witte, Präsident der Wasser und Schifffahrtsdirektion Nord, Holger Brydda, Leiter des Wasser-und Schifffahrtsamtes Stralsund. Quelle: Tom Schröter

Und zu den Toren gehörten für den Generaldirektor sowohl der Ausbau des Peenestroms und der Ostansteuerung Stralsunds auf dem Strelasund. Aber auch die Verantwortung für Planungen zur Vertiefung des Seekanals für eine zukunftssichere Anfahrt des Rostocker Hafens. Und nicht zuletzt die Leitung der Projektgruppe zur Gründung des künftigen Wasserstraßen- und Schifffahrtsamtes „ Ostsee“, zu dem die beiden Ämter Stralsund und Lübeck zusammengefasst werden sollen, mit je einem Hauptsitz in beiden Hansestädten.

Oberbürgermeister Badrow lobt Einsatz Bryddas

Stralsunds Oberbürgermeister Alexander Badrow ( CDU) verabschiedete Holger Brydda nur „schweren Herzens“. Er dankte nicht nur dafür, was Brydda mit seinem Amt für die Entwicklung Stralsunds als Hafenstadt geleistet hat, sondern verwies auf sein ehrenamtliches Engagement für die Stiftung Deutsches Meeresmuseum. „Zusammen mit den Bundestagsabgeordneten Eckardt Rehberg ( CDU) und Sonja Steffen ( SPD) hast du den Umbau und damit die Zukunft unseres Meeresmuseums gesichert“, so Badrow.

Infrastrukturminister Christian Pegel ( SPD) lobte die gute Zusammenarbeit zwischen Landes- und Bundesbehörden und das pragmatische Herangehen Bryddas an die Lösung gemeinsamer Aufgaben. „Sie hatten immer einen Blick darauf, was Küste und Schifffahrt dieses Landes brauchen“, sagt der Minister.

Bryddas Nachfolger Stefan Grammann, seit 1. Januar im Amt, betonte vor allem die gute Aufnahme im WSA Stralsund. Der 46-jährige studierte Wasserbauingenieur ist vom Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie Rostock an den Strelasund gewechselt. Und an Holger Brydda gewandt: „Danke, dass Sie sich bereit erklärt haben, mir in den nächsten Monaten noch zur Seite zu stehen.“

