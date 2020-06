Nach 28 Jahren geht die Leiterin der Volkshochschule in Grimmen in Rente

Grimmen

Wäre Irene Meltzer mit der Volkshochschule verheiratet, hätten sie bereits vor drei Jahren ihre Silberhochzeit gefeiert. Doch nun endet in Grimmen eine Ära und die 62-Jährige verabschiedet sich nach 28 Jahren in den Ruhestand. Mit schwerem Herzen lässt die Frau aus Grammendorf ihre Arbeit zurück. Denn ihre Arbeit liebt sie – sehr!

In all den Jahren war Irene Meltzer nur ein einziges Mal krank. Anfang des Jahres bekommt sie nach einem Urlaub in Marokko eine Lungenentzündung. Sie muss ins Krankenhaus und fühlt sich auch Monate später noch nicht wieder kerngesund. „In dieser Zeit traf ich meine Entscheidung, schon ab Juli in Rente zu gehen“, sagt sie, blickt auf ihren Computer und der Zuhörer fragt sich unweigerlich, ob sie noch immer glücklich mit dieser Entscheidung ist.

„Was sollen wir bloß ohne Sie machen?“

Ihre Kollegin Regina Bäcker ist es jedenfalls nicht. „Was sollen wir bloß ohne Sie machen?“, fragt die 52-Jährige, die in Grimmen eigentlich als Frohnatur bekannt ist. „ Irene legte ihr gesamtes Herzblut in die Arbeit. Immer war sie beschäftigt, eilig, engagiert und unglaublich wissbegierig.“ Kurz: Irene Meltzer ist das Herz und Hirn der Grimmener Volkshochschule. Ihr Motto: „Wissen schadet nicht.“ Und so suchte sie nicht nur unermüdlich nach neuen Themen, Kursen und Dozenten für die Bildungseinrichtung, sondern sie besuchte die Kurse auch selbst. Auf ihr Bauchgefühl habe sie sich immer verlassen müssen, denn: „Ein Kurs, der in Ribnitz oder Barth gut angenommen wird, der muss nicht unweigerlich auch in Grimmen funktionieren.“

Bis zur Wende leitete die Diplom Ingenieurin für Maschinen- und Anlagenbau die Berufsakademie der Peenewerften in Wolgast. Eigentlich wollte sie immer Lehrerin werden. Ein Studium der Berufspädagogin in Dresden folgt und schließlich die Bewerbung an der Volkshochschule in Grimmen. Im März 1992 startet sie in Grimmen ihre Karriere – damals arbeiten sie hier nur zu zweit. Drei Jahre später leitet Irene Meltzer bereits die Volkshochschulen in Nordvorpommern und ist nicht nur für Grimmen, sondern auch für die Außenstellen in Ribnitz-Damgarten und Barth verantwortlich. Bis 2014 leitet sie die drei Schulen.

Früher Computerkurse, heute Gesundheitsbildung

In den 1990er Jahren sind es vor allem die Computerkurse, die die Menschen belegen, um sich für neue Berufe zu qualifizieren. die Kreisvolkshochschule Grimmen ist als eine der wenigen Schulen im Bundesland ein von Microsoft anerkanntes Weiterbildungszentrum. Hier werden Finanzbuchhalter ausgebildet, Bilanzierung und Steuerrecht gelehrt. „Heutzutage sind Kurse, die sich um Arbeit und Beruf drehen, nicht mehr so enorm gefragt“, sagt die Leiterin. Dafür beschäftigen sich mehr als 30 Prozent der aktuell angebotenen Kurse mit dem Thema Gesundheitsbildung. Yoga, Wassergymnastik, Rückenschule – am liebsten von der Krankenkasse bezahlt – das sind die Renner im Jahre 2020.

Eines habe Irene Meltzer und ihre Kollegen jedoch all die Jahre begleitet: der Personalmangel. „Wir hätten noch so viel mehr schaffen und anbieten können, wenn wir mehr Leute gewesen wären.“ Kochkurse hätte sie sich beispielsweise gewünscht. Aber in der Schule gibt es keine Küche. Irene Meltzer ist ehrgeizig. Nicht nur wenn es um das Kursangebot geht, sondern auch was die neueste Technik betrifft. Sie kämpfte immer für moderne Ausrüstung, bietet schon Webinare an, als das Thema digitales Lernen noch nicht in aller Munde ist. Angst vor der Cloud kennt die 62-Jährige nicht. Sie ging immer mit der Zeit.

Enkelkinder, Angeln und ein Hund

Und da sie ihr ganzes Leben an das Planen gewöhnt ist, hat sie sich auch schon viel für ihren Ruhestand vorgenommen. Sie möchte viel Zeit mit ihren sechs Enkelkindern verbringen. Es sind Oma-Reisen mit den Enkeln und Angelausflüge geplant. Einen Hund möchte sie sich anschaffen, denn eine Katze sei bereits vorhanden. Den Kontakt zu den Menschen werde sie vermissen und ihrem Nachfolger möchte sie sagen: „Seien Sie immer offen für neue Themen und die neue Technik und bitte verfolgen Sie die Arbeit mit Liebe.“ An wen Irene Meltzer diese Worte richtet, weiß sie leider nicht. Wer ihr Nachfolger wird, steht noch in den Sternen. Erst vor wenigen Tagen gab es eine Stellenausschreibung auf die Leiter-Tätigkeit in Grimmen – allerdings nur mit 20 Stunden pro Woche. Irene Meltzer arbeitete selten nur 40 Stunden wöchentlich.

Die Kürzung der Arbeitsstunden bereitet Irene Meltzer große Sorgen. „Ich weiß nicht, wie das funktionieren soll“, sagt sie traurig. Auch hätte sie sich gewünscht, dass sie ihren Nachfolger noch persönlich kennen lernt und ihr Büro vernünftig übergeben kann. Doch nun endet die Ära wohl mit dem Problem, das sie fast drei Jahrzehnte lang begleitete: einem Mangel an Zeit und Personal.

Von Carolin Riemer