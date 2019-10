Am Sonnabend gegen 23.40 Uhr kontrollierten Polizisten des Grimmener Reviers einen 35-jährigen Radfahrer in der Johannes-R.-Becher-Straße in Grimmen und stellten dabei Alkoholgeruch im Atem des Mannes fest. Das Ergebnis des Atemalkoholtests: 1,9 Promille hatte er intus.