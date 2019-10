Grimmen

Es sind die schrecklichen Ereignisse in Halle, die Lutz Wierszbowski am Donnerstagnachmittag zu einer spontanen Aktion antreiben. Nachdem am Mittwoch, dem höchsten jüdischen Feiertag Jom Kippur, ein Mann in Halle vergeblich versuchte, gewaltsam in eine Synagoge einzudringen und wenig später zwei Menschen ers...