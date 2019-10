Grimmener fixiert „Stolpersteine“ nach Anschlag in Halle

Grimmen

Es sind die schrecklichen Ereignisse in Halle, die Lutz Wierszbowski am Donnerstagnachmittag zu einer spontanen Aktion antreiben. Nachdem am Mittwoch, dem höchsten jüdischen Feiertag Jom Kippur, ein Mann in Halle vergeblich versuchte, gewaltsam in eine Synagoge einzudringen und wenig später zwei Menschen erschoss, entschließt sich Wierszbowski zu einer Kunstaktion in Grimmen.

Als Mitglied der „Initiative Stolpersteine“ verlegte er am Donnerstag Stolpersteine vor den letzten frei gewählten Wohnhäusern Grimmener Juden. Vielmehr sind es goldene Sticker mit der Aufschrift „ Stolperstein“, die er auf dem Bürgersteig fixiert. Für echte Stolpersteine, die der Kölner Künstler Gunter Demnig mittlerweile nicht nur in ganz Deutschland in Gehwege einlässt, kämpft die Initiative schon lange vergeblich. „Vor einem halben Jahr gaben wir den Antrag für diese kleinen Mahnmale im Grimmener Rathaus ab, doch angeblich sind die Unterlagen verschwunden“, sagt Lutz Wierszbowski. Er empfindet das Vorgehen der Stadtverwaltung als „Zeitgeschinde“.

Stolpersteine sorgen für Diskussionen

Auch Die Linke und die SPD-Fraktion machten sich in der Vergangenheit für die Stolpersteine stark (die OZ berichtete). Immer wieder erscheint das Thema auf der Tagesordnung der Stadtvertreter, doch die Mehrheit der Abgeordneten sprach sich in der Vergangenheit gegen die Steine aus, die an die Opfer der Nationalsozialisten im Zweiten Weltkrieg erinnern sollen. Ihre Argumente: Grimmen habe bereits einen Gedenkstein auf dem einstigen jüdischen Friedhof und auch ein Mahnmal auf dem alten Friedhof, das an alle Opfer des Krieges erinnert. Einige Stadtvertreter weisen auch auf vereinzelte Gegner der Stolpersteine aus jüdischen Reihen hin. Kurz: In Grimmen sind weiterhin keine Stolpersteine geplant oder von der Mehrheit gewünscht. Trotzdem kämpfen die Befürworter unermüdlich weiter.

Zuletzt versuchte Stadtpräsident Harry Glawe ( CDU), zwischen den Fraktionen und den unterschiedlichen Meinungen zu schlichten und schlug vor, dass Landesrabbiner William Wolff seine Meinung zu den Stolpersteinen in Grimmen vortragen soll. Zu diesem Treffen kam es bislang noch nicht.

Initiative fordert, Teil des Mahnmals zu werden

Grund genug für Lutz Wierszbowski nach den aktuellen Ereignissen, ein weiteres Mal aktiv zu werden. „Der Antisemitismus zeigte sich in Halle ein weiteres Mal und die Stadt Grimmen soll sich endlich zu ihren jüdischen Mitbürgern bekennen und zeigen, dass sie sich gegen die Diskriminierung von Menschen stellt – egal welcher Herkunft oder welchen Glaubens.“

Die ersten drei Stolpersteine klebte er auf den Gehweg vor dem einstigen Wohn- und Geschäftshaus der Familien Davidsohn und Wolff. Die Familien führten in der unteren Etage ein Bekleidungs- und ein Schuhgeschäft und lebten mit ihren Familien im zweiten Stockwerk. Zwei Wochen nach der Reichspogromnacht 1938 wurden die Familien von der Stadtverwaltung und der NSDAP-Kreisleitung, die sich im gegenüberliegenden Eckhaus neben dem Rathaus befand, aufgefordert, die Stadt zu verlassen.

Kein Grimmener Jude überlebte Zweiten Weltkrieg

Doch bereits in den Monaten zuvor wurden die Familien angefeindet. Ihre Schaufenster wurden zertrümmert und immer wieder positionierten sich SA-Leute mit Schildern vor den Geschäften, auf denen stand: „Wer beim Juden kauft, ist ein Volksverräter.“ Nur mit einem Koffer voller Habseligkeiten flohen sie aus Grimmen nach Stettin. Dort hofften sie, in der großen jüdischen Gemeinde Schutz zu finden. Doch die Grimmener Familien wurden im Februar 1940 zusammengetrieben und ins Ghetto Piaski/ Lublin deportiert. Niemand von ihnen verließ es lebendig.

Mehr zum Thema:

Diskussionen um Stolpersteine für Grimmen gehen weiter

SPD fordert Stolpersteine für Grimmen

Grimmener stellen Antrag auf Stolpersteine

Von Carolin Riemer