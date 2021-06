Grimmen

Es ist ein Stück Identität des Dorfes Rolofshagen, findet Pastor Rolf Kneißl: die Kirchenruine im Herzen der Ortschaft. Gerade deshalb sei es wichtig, das historische Gebäude zu pflegen und sich um dessen Erhalt zu kümmern. Dieser Aufgabe haben sich die Mitglieder der evangelischen Kirchengemeinde Vorland-Rolofshagen und des Vereins zur Erhaltung der Feldsteinkirchenruine bereits vor Jahren verschrieben. Auch wenn das stets mit großem vor allem finanziellen Aufwand verbunden ist.

Insgesamt 120 000 Euro haben die neusten Restaurierungs- und Sanierungsarbeiten an der Kirchenruine gekostet. Nicht nur der poröse Putz an einem der vier äußeren Eckpfeiler der Kirche musste weichen. Auch die zerschossenen Fenster gehören nun der Vergangenheit an. „Die gusseisernen Rahmen wurden, sofern sie noch taugten, aufgearbeitet und ergänzt. Die Fensterscheiben wurden nach alten historischen Bildern und farbigen Glasresten, die in fast jeder Scheibe geblieben sind, erneuert“, so Kneißl.

Zur Galerie Alte Aufnahmen zeigen, wie die Kirche in Rolofshagen einst aussah. In den vergangenen Jahren gab es mehrere Bauphasen an dem historischen Gebäude.

Kirchenruine auch ein kultureller Ort

Zu verdanken sei das dem Pastor zufolge dem Verein. Der Vereinsvorsitzende Uwe von Mengersen reicht dieses Lob jedoch weiter: „Der gesamte Prozess ist von unserer ehemaligen Vereinsvorsitzenden Barbara Frentzel-Beyme initiiert worden. Sie hat viel Herzblut in diese Arbeit gesteckt. Sie ist vor zwei Jahren verstorben“, sagt er. Doch die 40 Vereinsmitglieder haben an dem Vorhaben festgehalten und es weitergeführt. Mit dem Ergebnis zeigt von Mengersen sich zufrieden: „Ich kenne keine Kirche, die so einen Verlauf genommen hat.“ Und er ist sich auch sicher: Den Menschen aus der Gemeinde und Umgebung wird es ebenso gefallen. Immerhin veranstaltet der Verein für ebendiese viele Veranstaltungen in der Ruine.

Und um das auch weiterhin zu ermöglichen, brauchte es die Instandsetzungsmaßnahmen in und an der Ruine. Die neuen Arbeiten seien aber ohne die Unterstützung verschiedener Förderer nicht möglich gewesen, so von Mengersen. Von den 120 000 Euro hat die Kirchengemeinde 15 000 Euro und der Verein 5000 Euro selbst tragen können. Weitere 70 000 Euro wurden aus der Städtebauförderung des Landes Mecklenburg-Vorpommern finanziert. Die restlichen 30 000 Euro wurden durch den Vorpommern-Fonds gefördert.

Über die Entstehung der Kirche Die während der Bauarbeiten durchgeführten Untersuchungen haben ergeben, dass die Bäume, die in der anliegenden Sakristei verbaut worden sind, im Winter 1275 oder 1276 gefällt wurden. Davon ausgehend, dass das Holz damals frisch verbaut worden ist, wird auch die Kirche in diesem Zeitraum erbaut worden sein, so Pastor Rolf Kneißl. Im Jahr 1986 sind die Gewölbe der Kirche aufgrund fehlender Dachsanierungen eingestürzt. Seitdem standen nur die Grundmauern und die Sakristei als Anbau. Im Mai 2007 wurde die Ruine baulich gesichert. Im Jahr 2016 begannen die Bauarbeiten für ein neues Schutzdach.

Hoffnung auf weitere Bauarbeiten

Und auch wenn die Bauarbeiten abgeschlossen sind, wünschen die Vereinsmitglieder sich einen Fortgang, sagt Uwe von Mengersen: „Ein weiterer, letzter Eckpfeiler muss auch noch saniert werden. Perspektivisch hoffen wir ebenso, neuen Boden in der Ruine verlegen zu können.“ Dann sollen dort auch Theater- oder Tanzveranstaltungen stattfinden können. Das ginge jedoch nur mit weiterer Unterstützung vom Land.

Zunächst organisieren die Kirchengemeinde und der Verein jedoch eine ganz andere Veranstaltung. Schon an diesem Sonntag, 20. Juni, um 14 Uhr wird ein Festgottesdienst in der Feldsteinkirchenruine Rolofshagen stattfinden. Anlass ist der Abschluss der Bauarbeiten, weshalb nicht nur die Gemeinde- und Vereinsmitglieder, sondern auch alle an den Arbeiten Beteiligten zur Einweihung eingeladen sind. Darüber hinaus steht schon jetzt fest: Sowohl am 4. als auch am 20. September wird es in der Kirchenruine musikalisch. Unter anderem mit der Rostocker Shanty-Gruppe „Breitling“.

Von Lena-Marie Walter