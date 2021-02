Nach Corona-Jahr 2020: Immer mehr Stralsunder rutschen in die roten Zahlen

Stralsund

Die Zahl der Menschen, die sich überschuldet haben, hat in Stralsund 2020 offenbar deutlich zugenommen. Das ergab eine OZ-Abfrage bei den drei Schuldnerberatungen in der Stadt. Als Hauptgrund wird der Verlust des Arbeitsplatzes genannt. Auch die Regelung für die Kurzarbeit, bei der der Staat zwischen 60 und 87 Prozent des Einkommens übernimmt, hat nicht jeden Haushalt davor bewahrt, in die roten Zahlen zu rutschen.

Jörg Brudzinski, Leiter der kostenlosen Schuldnerberatung des Arbeitslosenverbandes MV in Stralsund: „Der Andrang ist seit Jahren sehr hoch.“ Für 2020 seien 200 Fälle aktenkundig, bei denen mehr als drei Beratungen erfolgt sind. Hinzu kämen 248 Kurzberatungen mit bis zu drei Gesprächen. „Diese Zahl ist um ein Viertel gestiegen.“

Ratenzahlung oder drei Jahre Wohlverhalten

In den meisten Fällen sei es dabei um den Betrag gegangen, der nicht vom Konto gepfändet werden darf. Bei Alleinstehenden liegt er bei 1178 Euro. Wenn jemand Unterhaltspflichten hat, erhöht er sich. Hier helfen Jurist Brudzinski und sein Kollege. Bei einer Entschuldung wird zunächst geprüft, ob die Gläubiger einem Vergleich zustimmen. Das heißt, es wird vereinbart, dass ein Teil der Schulden in Raten abbezahlt wird. Für die Gläubiger heißt das: immerhin mehr als nichts.

Sollte kein Vergleich zustande kommen, ist eine Privatinsolvenz möglich. Der Schuldner muss sich gewissen Bedingungen unterwerfen („Wohlverhaltensphase“). Der Zeitraum für die Restschuldbefreiung wurde 2020 von sechs Jahren auf drei herabgesetzt. Brudzinski sagt, diese Entscheidung sei in einigen Fällen abgewartet worden. Alleine deshalb werde 2021 die Zahl der Privatinsolvenzen zunehmen.

Kontakt Arbeitslosenverband MV: 03831/70 33 21, schuldnerberatung-hst@t-online.de Odebrecht-Stifung: 03831 / 3094525; (Beratung bei beiden kostenfrei) ADN: 03831 / 306 150, stralsund@adn-sb.de (Beratung kostenpflichtig)

Frauen lassen sich eher helfen

Bei der Schuldnerberatung seien alle Altersklassen vertreten, „ab Mitte 20 bis ins Rentenalter“, so Brudzinski. Frauen seien in der Mehrheit. Er vermutet: „Sie machen nicht mehr oder häufiger Schulden als Männer. Aber sie sind eher bereit, sich helfen zu lassen.“

In der kostenpflichtigen Beratungsstelle des Anbieters ADN ist das vergangene Jahr noch nicht ausgewertet worden, der Eindruck von Beraterin Mandy Kaske aber eindeutig: „Wir hatten wesentlich mehr Anfragen.“ Darunter seien viele Selbstständige, die ihr Geschäft schließen mussten. Zwischen 50 und 100 Klienten betreue ADN jährlich. Ab November sei der Andrang stärker geworden. Auch in diesem Jahr gebe es schon alle Hände voll zu tun, wobei es sonst im Januar und Februar immer eher ruhig sei.

Sich zu verschulden geht schnell

Auch Polizisten und Soldaten habe sie schon beraten – Personen, mit gutem Einkommen. „Raten für Haus, Auto und Motorrad, dazu hohe Krankenkassenbeiträge und dann kommt auch noch eine Trennung dazu...“, zeigt Kaske auf, wie schnell man sich übernehmen kann.

Bei der Odebrecht-Stiftung, die Schuldner kostenlos berät, haben 2020 etwa 70 Personen Hilfe gesucht, in etwa so viel wie 2019. Berater Mario Zenk: „Wir machen nicht nur trockene Mathematik, sondern auch soziale Beratung. Man hat ja mit Menschen zu tun.“ Beispielsweise spielten Sucht und andere psychische Belastungen beim Schuldenmachen eine große Rolle. Die meisten hätten zwischen 10 000 und 50 000 Euro Schulden. Beraten werde im Büro mit Plexiglasscheiben und Masken, aber auch per Telefon und E-Mail.

Andrang wird wohl hoch bleiben

Die Aussichten für 2021 sprechen dafür, dass der Andrang nicht nachlässt. Das Callcenter Majorel wird in Stralsund schließen, wodurch fast 400 Jobs verloren gehen. Die MV Werften haben einen Kahlschlag angekündigt, die Öffnung des Tourismus steht weiter in den Sternen. Zudem ist fraglich, ob der Einzelhandel im März öffnet und ob bis dahin alle durchhalten.

Von Kai Lachmann