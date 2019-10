Grimmen

Am Sonnabend kollidierte ein Kradfahrer oder eine Kradfahrerin in der Stralsunder Straße in Grimmen mit einem Zaun. Der Fahrer oder die Fahrerin flüchtete, ließ aber den Helm zurück. Anscheinend verletzte sich der oder die Unfallflüchtige bei dem Crash, denn am Zaun wurden auch Blutstropfen festgestellt. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise.

Über den Unfall wurde das Grimmener Polizeirevier am Sonnabend um 15.40 Uhr informiert. Nach polizeilichen Erkenntnissen befuhr der Kradfahrer / die -fahrerin die Stralsunder Straße aus Richtung Sundische Straße kommend. Kurz hinter dem Stralsunder Tor kam der Fahrer / die Fahrerin nach rechts von der Fahrbahn ab, überfuhr den Gehweg und kollidierte schließlich mit dem Zaun.

Am Zaun entstand ein Schaden von circa 200 Euro.

Die Polizei bittet den Kradfahrer / die -fahrerin und auch Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise geben können, sich im Polizeirevier in Grimmen (Tel. 038326 / 570) zu melden.

Von Anja Krüger